Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Хоккей  Барыс2 : 1Трактор
Футбол  ЦСКА0 : 0Зенит
Футбол  Оренбург3 : 0Арсенал Тула
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Футбол  Ливерпуль1 : 0Арсенал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Маррэй обыграл Вердаско и стал победителем турнира в Дубае

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Финальный матч турнира АТР в Дубае (ОАЭ) между британцем Энди Маррэем и испанцем Фернандо Вердаско завершился победой британского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:3, 6:2 в пользу Маррэя.

Матч продолжался один час и 13 минут. Маррэй  сделал два эйса при четырех у соперника, а также совершил четыре двойных ошибки (Вердаско не ошибся ни разу). По общему количеству выигранных очков Маррэй впереди – 62:35.

Турнир АТР. Дубай (ОАЭ)

Покрытие: хард

Призовой фонд: 2 429 150

Финал

Матч

Маррэй Э. (Великобритания) - Вердаско Ф. (Испания) - 6:3, 6:2

Место и дата

04 марта 18:00, , Онлайн-трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Джокович проиграл в четвертьфинале турнира в АкапулькоВторая ракетка мира серб Новак Джокович не смог пробиться в полуфинал теннисного турнира в Акапулько.Донской уступил Пюи на турнире в Дубае после победы над ФедереромРоссийский теннисист Евгений Донской не смог пробиться в полуфинал турнира ATP в Дубае.Подвиг Донского. О победе российского теннисиста над богом мяча и ракеткиПодвиг Донского. О победе российского теннисиста над богом мяча и ракеткиОбозреватель «Советского спорта» – о невероятной победе российского теннисиста над богом мяча и ракетки.Джокович обыграл Дель Потро и вышел в четвертьфинал турнира в АкапулькоДжокович обыграл Дель Потро и вышел в четвертьфинал турнира в АкапулькоСерб Новак Джокович одержал победу над аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро в матче 1/8 финала турнира в Акапулько.Донской о победе над Федерером: Я удивил всех, даже себяРоссийский теннисист Евгений Донской, обыгравший в 1/8 финала турнира в Дубае Роджера Федерера, прокомментировал свою победу.Энди Маррэй: Не уверен в том, что Шарапова должна получать wild card на Уимблдон. После дисквалификации нужно больше работатьПервая ракетка мира Энди Маррэй полагает, что теннисистам, отбывшим дисквалификацию за применение допинга, не нужно помогать набирать рейтинг после возвращения в тур.Медведев, уступив Кольшрайберу в двух сетах, не сумел пробиться в четвертьфинал турнира в ДубаеРоссийский теннисист Даниил Медведев уступил Филиппу Кольшрайберу из Германии в четвертьфинал турнира в Дубае.Маррей стартовал на турнире в Дубае с победы над ЖазириБританский теннисист Энди Маррей в рамках первого круга турнира в Дубае одолел представителя Туниса Малека Жазири.Вавринка проиграл на старте турнира в ДубаеТретья ракетка мира швейцарец Станислас Вавринка сенсационно проиграл в первом круге турнира в Дубае боснийцу Дамиру Джумхуру.Донской обыграл Южного и вышел на Федерера на турнире в ДубаеРоссийский теннисист Евгений Донской в первом круге турнира в Дубае взял верх над соотечественником Михаилом Южным.Хачанов уступил Баутисте-Агуту на старте турнира в ДубаеРоссийский теннисист Карен Хачанов проиграл испанцу Роберто Баутисте-Агуту в первом круге турнира в Дубае.Шарапова на «Оскаре». Итоги теннисной неделиШарапова на «Оскаре». Итоги теннисной неделиОбзор теннисной недели – от «Советского спорта».Донской вышел в основную сетку турнира в ДубаеРоссиянин Евгений Донской вышел в основную сетку теннисного турнира в Дубае (ОАЭ).Хачанов опустился на 50-е место в рейтинге ATPНа официальном сайте ATP опубликован обновленный рейтинг.Роджер Федерер: У меня была мысль завершить карьеру после победы на Australian Open35-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер пока не планирует завершать спортивную карьеру.Медведев обыграл Пэра на старте турнира в МарселеРоссийский теннисист Даниил Медведев в первом круге турнира в Марселе взял верх над французом Бенуа Пэром.Хачанов уступил Симону в первом круге турнира в МарселеФранцузский теннисист Жиль Симон обыграл представителя РФ Карена Хачанова в первом круге домашнего турнира в Марселе.Подать в суд за «гориллу». Чем запомнится неделя в теннисеПодать в суд за «гориллу». Чем запомнится неделя в теннисеУволенный за фразу о «горилле» комментатор подал в суд на ESPN, Эжени Бушар сходила на свидание с болельщиком.Андрей Кузнецов опустился на 61-е место в рейтинге ATPНа официальном сайте ATP опубликован обновленный рейтинг.Долгополов стал победителем турнира в Буэнос-Айресе, обыграв в финале НисикориФинальный матч турнира АТР в Буэнос-Айресе (Аргентина) между украинцем Александром Долгополовым и японцем Кеи Нисикори завершился победой украинского теннисиста. Итоговый счет матча – 7:6 (4), 6:4 в пользу Долгополова.
Главные новости
Футбол
«Ливерпуль» – «Арсенал». Онлайн
Футбол
Борис Чухлов: Смотреть на Кокорина стыдно, его игра раздражает
Футбол
Киркоров, Лазарев и Орбакайте записали гимн чемпионата мира-2018 (видео)
Футбол
«Реал» без Роналду и Бэйла разгромил «Эйбар», Бензема сделал дубль
Футбол
Борис Чухлов: ЦСКА играл грамотно, а «Зенит» реально разочаровал
Футбол
Роман Бабаев: На мой взгляд, результат матча ЦСКА и «Зенита» объективен
Футбол
«Лестер» обыграл «Халл» и оторвался на пять очков от зоны вылета
Футбол
Артем Дзюба: Буду болеть за «Краснодар» в их матче со «Спартаком»
Футбол
Дортмундская «Боруссия» разгромила «Байер» благодаря дублю Обамеянга
Футбол
Эрнани: Тяжелое поле помогло ЦСКА обороняться
все новости
Фернандо Вердаско
Фернандо Вердасковсе новости
Энди Маррэй
Энди Маррэйвсе новости
ATP Tour
ATP Tour