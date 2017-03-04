Маррэй обыграл Вердаско и стал победителем турнира в Дубае
Финальный матч турнира
АТР в Дубае (ОАЭ) между британцем Энди Маррэем и испанцем Фернандо Вердаско
завершился победой британского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:3, 6:2 в
пользу Маррэя.
Матч продолжался один
час и 13 минут. Маррэй сделал два эйса
при четырех у соперника, а также совершил четыре двойных ошибки (Вердаско не
ошибся ни разу). По общему количеству выигранных очков Маррэй впереди – 62:35.
Турнир АТР. Дубай
(ОАЭ)
Покрытие: хард
Призовой фонд: 2 429 150
Финал
Матч
Маррэй Э. (Великобритания) - Вердаско Ф. (Испания) - 6:3, 6:2
Место и дата
04 марта 18:00, , Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически