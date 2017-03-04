Алексей Поникаровский: Плей-офф – это такая вещь, что никогда не знаешь, кто и как сыграет

Нападающий команды «Куньлуня» Алексей Поникаровский подвел итоги серии против магнитогорского «Металлурга», в которой его команда уступила со счетом 1-4.

- Понятно, никто не ожидал, что мы будем в плей-офф. И сразу вышли на Магнитогорск. «Металлург» в прошлом году выиграл Кубок Гагарина, это одна из сильнейших команд в КХЛ. Понятно, что было нелегко. Боролись, пытались сыграть достойно. Кому сложнее забивать - Самсонову или Кошечкину? Они оба, мне кажется, хорошие вратари. Большие, закрывают ворота, играют хорошо. Разницы нет, и в этом сила команды «Металлург», что у нее есть два хороших вратаря, которые в любой момент могут друг друга заменить.

Кто выйдет в финал Кубка Гагарина? Не знаю, я никогда особо прогнозов не строю, если честно. Плей-офф – это такая вещь, что никогда не знаешь, кто и как сыграет. Понятно, что есть сильные команды, и есть команды немного послабее. В плей-офф все бьются, все пытаются добиться результата, - приводит слова Поникаровского официальный сайт магнитогорского «Металлурга».

В полуфинале Восточной конференции «Барыс» встретится с магнитогорским «Металлургом». Первые две встречи пройдут в Магнитогоске 9 и 11 марта соответственно.