Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Хоккей  Барыс2 : 1Трактор
Футбол  ЦСКА0 : 0Зенит
Футбол  Оренбург3 : 0Арсенал Тула
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Футбол  Ливерпуль3 : 1Арсенал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Анжи» создаст команду по дисциплине «Dota 2»

Источник:  ФК «Анжи»Комментарии

«Анжи» подписал контракт с профессиональным игроком в Dota 2 Александром Дашкевичем, который в 2011 году завоевал титул чемпиона мира на турнире The International. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

«Футбольный клуб «Анжи» подписал контракт с одним из самых титулованных игроков СНГ и мира «Dota 2» Александром «XBOCT» Дашкевичем. Его имя хорошо известно каждому фанату Dota 2, ведь на игру ХВОСТа в течение многих лет равнялись не только любители, но и профессиональные киберспортсмены. За свою карьеру Александр успел завоевать огромное количество всевозможных наград разного калибра — в том числе и титул чемпиона мира 2011 года на турнире The International», - говорится в сообщении.

- После долгого перерыва в профессиональной доте «Анжи» пробудил во мне желание играть вновь, мы очень быстро смогли найти общий язык и прекрасно сотрудничаем, это именно то, что нужно для комфортной игры. Прежде всего, мне нужно набрать состав, чем я и занимаюсь в данный момент, помимо этого я вновь стал активно играть, интересоваться профессиональной сценой и повышать свои навыки в игре, - рассказал Дашкевич в интервью официальному сайту «Анжи».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр «XBOCT» Дашкевич соберет состав по Dota 2 для ФК «Анжи»Футбольный клуб «Анжи» объявил о подписании контракта с игроком в Dota 2 Александром «XBOCT» Дашкевичем.Валерий Рейнгольд: Борьба за чемпионство только начинаетсяВалерий Рейнгольд: Борьба за чемпионство только начинаетсяБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матчей 18-го тура РФПЛ.Ожидание «мясорубки», рекорд «Ростова» и суперматч весны. Пока вы спали (видео)Ожидание «мясорубки», рекорд «Ростова» и суперматч весны. Пока вы спали (видео)«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях, произошедших накануне в российском футболе.Алексей «Solo» Березин: Очень постараемся попасть в КиевКапитан команды Virtus.pro Алексей «Solo» Березин поделился мнением о распределении слотов на The Kiev Major.NS, XBOCT и Dread сыграют в составе КБУ на квалификации к The Kiev MajorКоллектив КБУ анонсировал состав на открытые квалификации к The Kiev Major.Valve раздала прямые приглашения на The Kiev MajorКомпания Valve назвала имена восьми команд, которые получили прямые приглашения на The Kiev Major.Роман «RAMZES666» Кушнарев: Придется в четвертый раз проходить квалификацию к «мэйджору»Игрок команды Virtus.pro Роман «RAMZES666» Кушнарев в своем твиттере заявил, что он в четвертый раз будет проходить квалификацию к «мэйджору».Ярослав «NS» Кузнецов: Команды из СНГ инвайта на The Kiev Major не получат – это фактАналитик студии RuHub Ярослав «NS» Кузнецов поделился мнением о приглашениях на The Kiev Major.Илья «Lil» Ильюк: Я устал от провокаций, мне надоело ругаться с людьми в интернетеИгрок команды Virtus.pro Илья «Lil» Ильюк высказался по поводу отношения сообщества к нему.Valve выдаст 8 прямых приглашений на The Kiev MajorКомпания Valve представила количество прямых приглашений и распределение слотов на The Kiev Major по регионам.Хавьер Грасия: Задача «Рубина» – поправить положение в таблицеГлавный тренер «Рубина» Хавьер Грасия поделился ожиданиями от второй части сезона в РФПЛ.Марк Авербурх: Это был единственный вариант для того, чтобы в СНГ в этом году прошел турнир от ValveДиректор по развитию EPICENTER Марк Авербурх поделился мнением о возможном провале The Kiev Major.Virtus.pro и Vega Squadron сыграют на Кубке России по киберспорту 2017Команды Virtus.pro и Vega Squadron по Dota 2 примут участие в Кубке России по киберспорту 2017.Опция выкупа Тигиева составляет 2,5 млн евроОпция выкупа защитника Георгия Тигиева в рамках арендного соглашения из «Анжи» в «Спартак» составляет 2,5 миллиона евро, сообщает Федеральное агентство новостей.«Как делают продукцию на «мясокомбинате» – неинтересно». Обзор гостевых«Как делают продукцию на «мясокомбинате» – неинтересно». Обзор гостевыхТрадиционный обзор гостевых книг фанатских сайтов ведущих клубов российского футбола«Мне кажется, или матч купили?» Болельщики об играх Кубка России«Мне кажется, или матч купили?» Болельщики об играх Кубка России«Советский спорт» наблюдает за реакцией болельщиков на игры 1/4 финала Кубка России.Сергей Семак: Самое главное в работе тренера – результатНаставник «Уфы» Сергей Семак считает, что быть тренером намного сложнее, чем футболистом.Дагестан не будет участвовать в финансировании «Анжи», но поможет найти инвесторовГлава Дагестана Рамазан Абдулатипов рассказал, что республика не будет финансировать футбольный клуб «Анжи».«На такое поле не надо выпускать испанцев и бразильцев». Ловчев о матчах Кубка«На такое поле не надо выпускать испанцев и бразильцев». Ловчев о матчах КубкаОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о матчах 1/4 финала Кубка России.Александр Григорян: Не могу сказать, что поражение «Анжи» закономерноГлавный тренер «Анжи» Александр Григорян прокомментировал гостевое поражение от «Уфы» в четвертьфинале Кубка России. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:1.
Главные новости
Футбол
«Ливерпуль» дома обыграл «Арсенал»
MMA
Рамзан Кадыров – Нурмагомедову: Держись, дорогой брат Хабиб
Футбол
Владимир Пильгуй: Нападающих ЦСКА тасуют, меняют, но пока толку нет
Футбол
«ПСЖ» обыграл «Нанси» благодаря голу Кавани
Футбол
Борис Чухлов: Смотреть на Кокорина стыдно, его игра раздражает
Футбол
Киркоров, Лазарев и Орбакайте записали гимн чемпионата мира-2018 (видео)
Футбол
«Реал» без Роналду и Бэйла разгромил «Эйбар», Бензема сделал дубль
Футбол
Борис Чухлов: ЦСКА играл грамотно, а «Зенит» реально разочаровал
Футбол
Роман Бабаев: На мой взгляд, результат матча ЦСКА и «Зенита» объективен
Футбол
«Лестер» обыграл «Халл» и оторвался на пять очков от зоны вылета
все новости
Анжи
Анжикалендарьстатистика
Dota 2
Dota 2