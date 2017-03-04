«Анжи» создаст команду по дисциплине «Dota 2»

«Анжи» подписал контракт с профессиональным игроком в Dota 2 Александром Дашкевичем, который в 2011 году завоевал титул чемпиона мира на турнире The International. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

«Футбольный клуб «Анжи» подписал контракт с одним из самых титулованных игроков СНГ и мира «Dota 2» Александром «XBOCT» Дашкевичем. Его имя хорошо известно каждому фанату Dota 2, ведь на игру ХВОСТа в течение многих лет равнялись не только любители, но и профессиональные киберспортсмены. За свою карьеру Александр успел завоевать огромное количество всевозможных наград разного калибра — в том числе и титул чемпиона мира 2011 года на турнире The International», - говорится в сообщении.

- После долгого перерыва в профессиональной доте «Анжи» пробудил во мне желание играть вновь, мы очень быстро смогли найти общий язык и прекрасно сотрудничаем, это именно то, что нужно для комфортной игры. Прежде всего, мне нужно набрать состав, чем я и занимаюсь в данный момент, помимо этого я вновь стал активно играть, интересоваться профессиональной сценой и повышать свои навыки в игре, - рассказал Дашкевич в интервью официальному сайту «Анжи».