Александр Зимин: Я вообще против сгонки веса. Нужно настраиваться на поединок

Бывший тренер боксеров Николая Валуева, Александра Поветкина и Дениса Лебедева Александр Зимин в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» высказался о ситуации с Хабибом Нурмагомедовым, который из-за последствий сгонки веса попал в больницу, а его бой с Тони Фергюсоном на UFC 209 был отменен.

– Это неграмотно. Кто гоняет перед боем вес? Нужно настраиваться на поединок. Я вообще против сгонки веса. Перед самым поединком сгоняют три килограмма, а то и по пять. Тут и тренеры виноваты. Как можно готовить человека к соревнованиям с таким большим весом? Идти в баню, сидеть там и терпеть, не есть – это ненормально. Получается, спорт не для здоровья, а против него. Хабиб много жидкости потерял, но врачи быстро его восстановят, – сказал Зимин в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге».

Напомним, Нурмагомедов был доставлен в больницу Лас-Вегаса 3 марта за три часа до официального взвешивания. Спортсмен плохо себя почувствовал из-за сгонки веса. Врачи запретили российскому бойцу выходить на поединок против Тони Фергюсона за звание временного чемпиона UFC в легком весе. Позже организация отменила бой, который должен был пройти в ночь с 4 на 5 марта по московскому времени.

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