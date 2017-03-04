Буров завоевал бронзу на этапе Кубка мира по фристайлу в Москве в лыжной акробатике
В Москве (Россия)
состоялся этап Кубка мира по фристайлу в лыжной акробатике. В число призеров
этапа попал российский спортсмен Максим Буров.
Россиянин занял третье
место. Лучшим у мужчин стал китаец Чжоу
Хань. Вторым стал Максим Густик
из Белоруссии. У женщин победила австралийка Лидия Лассила. Россиянка Александра
Орлова стала четвертой.
Фристайл. Кубок мира
Москва (Россия)
Мужчины. Акробатика
1. Чжоу Хань (Китай) 125,22
2. Максим Густик (Белоруссия) 110,97
3. Максим Буров (Россия) 106,79…
12. Станислав Никитин (Россия)
Женщины. Акробатика
1. Лидия Лассила (Австралия) 100,11
2. Сю Ментао (Китай) 94,11
3. Лаура Пеел (Австралия) 87,06
4. Александра Орлова (Россия) 80,33…
6. Кристина Спиридонова (Россия) 64,89…
17. Любовь Никитина
(Россия) 65,56
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