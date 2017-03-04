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Александр «XBOCT» Дашкевич соберет состав по Dota 2 для ФК «Анжи»

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Футбольный клуб «Анжи» объявил о подписании контракта с игроком в Dota 2 Александром «XBOCT» Дашкевичем.

«После долгого перерыва в профессиональной доте ФК «Анжи» пробудили во мне желание играть вновь, мы очень быстро смогли найти общий язык и прекрасно сотрудничаем, это именно то, что нужно для комфортной игры.

Прежде всего мне нужно набрать состав, чем я и занимаюсь в данный момент, помимо этого я вновь стал активно играть, интересоваться профессиональной сценой и повышать свои навыки в игре», — прокомментировал Дашкевич.


Имена остальных игроков команды станут известны в ближайшее времени.

Александр «XBOCT» Дашкевич выступал за Natus Vincere с 2010 по 2015 год. Вместе с командой он становился чемпионом The International 2011.

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