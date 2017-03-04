Владимир Пильгуй: Нападающих ЦСКА тасуют, меняют, но пока толку нет

Бывший вратарь московского «Динамо» и «Кубани» Владимир Пильгуй поделился впечатлениями от матча 18-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Зенитом».

- ЦСКА играл в свою игру. Ганчаренко не отходит от своих схем: комментаторы правильно говорили, что он придерживается того же направления, какому следовал и в «Уфе», и до этого в Белоруссии. Он исходит из того подбора игроков, который у него есть на сегодняшний день, от этого выстраивает и игру.

- Как вам Оланаре и Витиньо в атаке ЦСКА?

- Пока они меня не впечатляют. Я повторюсь, раньше уже это говорил: сейчас ЦСКА как раз-таки не хватает таких нападающих, какими были в свое время Думбия и Вагнер Лав, – забивных, пробивных, таранящих оборону соперника. Траоре же ничего не показал, и сегодняшние нападающие ЦСКА тоже ничего не показывает. Неслучайно их все время тасуют, меняют, но пока толку нет, - передает слова Пильгуя «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, ЦСКА и «Зенит» завершили матч вничью - 0:0. С 70-й минуты армейцы играли в меньшинстве после удаления Понтуса Вернблума.

ЦСКА остался на третьем месте в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе 33 очка. «Зенит» идет вторым и опережает москвичей на три очка.

11 марта ЦСКА примет на «ВЭБ Арене» «Томь». «Зенит» 12 числа встретится в Перми с «Амкаром».