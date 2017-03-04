Валерий Масалитин: В первом тайме ЦСКА смотрелся поприличней «Зенита»

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о центральном матче 18-го тура РФПЛ.

- В первом тайме ЦСКА смотрелся поприличней: хорошо играли от обороны, на контратаках, прессинговали, создавали опасность на стандартах, и моменты были, и забить могли пару-тройку раз, а «Зенит» вообще до перерыва не создал ничего. Во втором тайме игроки ЦСКА, не знаю, почему, стали садиться к своим воротам, не стали встречать соперников в середине поля - поэтому Маурисио и получил возможность нанести опасный удар, после которого попал в штангу. Ну а после удаления «армейцы» перестроились и играли на удержание счета, уже вообще не помышляли о результате, ни о чем, - передает слова Масалитина «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, ЦСКА и «Зенит» завершили матч вничью - 0:0. С 70-й минуты армейцы играли в меньшинстве после удаления Понтуса Вернблума. Швед получил две желтые карточки в течение пяти минут.

Для Виктора Гончаренко это была первая игра на посту главного тренера армейцев. ЦСКА остался на третьем месте в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе 33 очка. «Зенит» идет вторым и опережает москвичей на три очка.

11 марта ЦСКА примет на «ВЭБ Арене» «Томь». «Зенит» 12 числа встретится в Перми с «Амкаром».