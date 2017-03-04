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Рамзан Кадыров – Нурмагомедову: Держись, дорогой брат Хабиб

Источник:  InstagramКомментарии

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова в связи с отменой его боя с американцем Тони Фергюсоном.

«Дорогой брат Хабиб! В связи с сложившейся ситуацией вокруг отмененного титульного боя с Тони Фергюсон хочу напрямую обратиться к тебе! Знаю, что ты очень сильно переживаешь, а мы переживаем сто раз сильнее тебя. Но мы и миллионы твоих поклонников во всем мире также знаем, что ты настоящий боец, воин, сильный, волевой, безгранично храбрый и мужественный джигит. Ты никогда и ни перед кем не склонил голову, ни разу не проигрывал, побеждал убедительно, красиво, достойно.

Двадцать четыре боя и двадцать четыре победы! Это лучше всяких слов характеризует нашего Хабиба! В спорте бывает всякое! На то это и спорт! Самое главное - никому и никогда не придет в голову даже подумать, что это попытка уйти от поединка. Хабиб, у тебя есть огромные перспективы, есть желание и способности продолжить выступление в большом спорте, радовать нас всех новыми победами! Этот инцидент позволит тебе стать еще сильнее и увереннее в себе! Дорогой брат, держись, не переживай, помни, что лучшие бои, лучшие высоты еще впереди! Аллаху Акбар!», - написал Кадыров в своем Instagram.

Бой должен был состояться 5 марта в рамках турнира UFC 209 в Лас-Вегасе (США). Спортсмены должны были поспорить за звание временного чемпиона организации в легком весе.  За несколько часов до церемонии взвешивания россиянину стало плохо, и он был экстренно госпитализирован из-за болей в печени.

Нурмагомедов за три часа до взвешивания бойцов попал в больницу. Причиной госпитализации спортсмена стала экстремальная сгонка веса. Внесоревновательный вес Хабиба — около 85 килограммов, а на взвешивании он должен был показать не более 70,3 кг. В день взвешивания ему оставалось согнать около трех килограммов. Врачи запретили ему выходить на бой в таком состоянии.

Дорогой БРАТ Хабиб! В связи с сложившейся ситуацией вокруг отменённого титульного боя с Тони Фергюсон хочу напрямую обратиться к тебе! Знаю, что ты очень сильно переживаешь, а мы переживаем сто раз сильнее тебя. Но мы и миллионы твоих поклонников во всем мире также знаем, что ты настоящий боец, воин, сильный, волевой, безгранично храбрый и мужественный джигит. Ты никогда и ни перед кем не склонил голову, ни разу не проигрывал, побеждал убедительно, красиво, достойно. Двадцать четыре боя и двадцать четыре победы!!! Это лучше всяких слов характеризует нашего ХАБИБА! В спорте бывает всякое! На то это и спорт! Самое главное - никому и никогда не придёт в голову даже подумать, что это попытка уйти от поединка. Хабиб, у тебя есть огромные перспективы, есть желание и способности продолжить выступление в большом спорте, радовать нас всех новыми победами! Этот инцидент позволит тебе стать ещё сильнее и уверенне в себе! Дорогой БРАТ, держись, не переживай, помни, что лучшие бои, лучшие высоты ещё впереди! Аллаху Акбар! #Кадыров #Россия #Чечня #Хабиб #Нурмагомедов #UFC

Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95)


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