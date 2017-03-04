Андрей Будогосский: Я остался удовлетворен работой Егорова на матче ЦСКА - «Зенит»

Йоан Молло: У меня получилось не все в матче с ЦСКА. Надеюсь, буду играть больше

Полузащитник «Зенита» Йоан Молло поделился впечатлениями от матча 18-го тура премьер-лиги против ЦСКА (0:0), в котором он дебютировал за сине-бело-голубых в официальных играх.