Андрей Будогосский: Я остался удовлетворен работой Егорова на матче ЦСКА - «Зенит»
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал критику в адрес главного арбитра матча 18-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Зенитом» (0:0) Александра Егорова со стороны главного тренер армейцев Виктора Гончаренко.
- Я остался удовлетворен работой Егорова. Ни один матч не похож на другой, поэтому тактика, которую выбирает судья, соизмеряется с тем, как выстраивается управление игрой. И отсюда могут быть различные решения судьи, и различное количество нарушений, естественно. Каждый человек, выступающий в эфире, имеет право на свое мнение, только и всего, - приводит слова Будогосского ТАСС.
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