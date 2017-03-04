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«Сампдория» обыграла «Пескару»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 27-го тура чемпионата Италии между «Сампдорией» и «Пескарой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Сампдории».

В составе победителей отличились Бруну Фернандеш, Фабио Квальярелла и Патрик Шик. У «Пескары» гол в активе Альберто Черри.

«Сампдория» набрала 38 очков и занимает девятое место. У «Пескары» 12 очков и последнее место.

Чемпионат Италии. Серия А

27-й тур

Матч

Сампдория - Пескара - 3:1 (1:1)

Голы

Фернандеш 18 (1:0). Черри 32 (1:1). Квальярелла 58 (2:1). Шик 68 (3:1).

Состав

Сампдория: Вивиано, Скриньяр, Сильвестре, Павлович, Торрейра, Прат, Сала (Бережински, 82), Баррето (Линетти, 75), Фернандеш, Квальярелла, Муриэль (Шик, 62)

Пескара: Бизарри, Кода (Форназье, 83), Зампано, Бираги, Стендардо, Бенали, Бруно, Верре (Брюгман, 89), Мемушай, Капрари, Черри (Кастаньос, 75)

Предупреждения:

нет - Кода, 48; Бруно, 87

Судья:

Фабрицио Паскуа (Италия)

Место и дата

04 марта 20:00, Луиджи Феррарис, Онлайн-трансляция

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