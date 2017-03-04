«Сампдория» обыграла «Пескару»
Матч 27-го тура
чемпионата Италии между «Сампдорией» и «Пескарой» завершился победой хозяев.
Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Сампдории».
В составе победителей
отличились Бруну Фернандеш, Фабио Квальярелла и Патрик Шик. У «Пескары» гол в
активе Альберто Черри.
«Сампдория» набрала 38
очков и занимает девятое место. У «Пескары» 12 очков и последнее место.
Чемпионат Италии.
Серия А
27-й тур
Матч
Сампдория - Пескара - 3:1 (1:1)
Голы
Фернандеш 18 (1:0). Черри 32 (1:1). Квальярелла 58 (2:1). Шик 68 (3:1).
Состав
Сампдория: Вивиано, Скриньяр, Сильвестре, Павлович, Торрейра, Прат, Сала (Бережински, 82), Баррето (Линетти, 75), Фернандеш, Квальярелла, Муриэль (Шик, 62)
Пескара: Бизарри, Кода (Форназье, 83), Зампано, Бираги, Стендардо, Бенали, Бруно, Верре (Брюгман, 89), Мемушай, Капрари, Черри (Кастаньос, 75)
Предупреждения:
Судья:
Фабрицио Паскуа (Италия)
Место и дата
04 марта 20:00, Луиджи Феррарис, Онлайн-трансляция