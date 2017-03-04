Денис Попов: Моменты у ЦСКА были опаснее, чем у «Зенита»
Бывший нападающий ЦСКА
Денис Попов поделился впечатлениями после матча команды против «Зенита» в 18-м
туре чемпионата России. Напомним, что матч завершился вничью (0:0).
- Счет 0:0 закономерен?
- На мой взгляд, моменты у армейцев были
опаснее, чем у «Зенита»: Маурисио наносил свой удар издали, а у Оланаре и
Дзагоева шансы забить были более явные. Может быть, ничья и закономерна - если
не реализовываешь свои моменты, то рассчитывать на победу тяжело.
- Но во втором тайме больше мячом и территорией владел «Зенит».
- Он-то мячом владел, но какой-то серьезной остроты
впереди не создавал - оборона ЦСКА и Акинфеев справлялись. Даже после того как
у ЦСКА на 70-й минуте произошло удаление, ничего особо в игре не поменялось, -
цитирует Попова Евро-Футбол.Ру.
Положение команд в турнирной таблице не изменилось. «Зенит» идет на втором месте, имея в активе 36 очков. ЦСКА занимает третью позицию и отстает от сине-бело-голубых на три очка. 11 марта подопечные Виктора Гончаренко примут на «ВЭБ Арене» «Томь». «Зенит» на следующий день сыграет в Перми против «Амкара».
Матч
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Васин, Фернандес, Березуцкий А., Щенников (Тошич, 90), Ионов (Витиньо, 68), Вернблум, Дзагоев, Головин, Оланаре (Натхо, 74)
Зенит: Лодыгин, Анюков (Шатов, 83), Нету, Кришито, Жулиано, Данни (Молло, 82), Жирков, Маурисио (Эрнани, 80), Хави Гарсия, Кокорин, Дзюба
Предупреждения:
Головин, 29; Березуцкий А., 36; Вернблум, 65 - Хави Гарсия, 65; Жирков, 90
Удаления:
Вернблум, 70 - нет
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
04 марта 16:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция