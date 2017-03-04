Денис Попов: Моменты у ЦСКА были опаснее, чем у «Зенита»

Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов поделился впечатлениями после матча команды против «Зенита» в 18-м туре чемпионата России. Напомним, что матч завершился вничью (0:0).

- Счет 0:0 закономерен?

- На мой взгляд, моменты у армейцев были опаснее, чем у «Зенита»: Маурисио наносил свой удар издали, а у Оланаре и Дзагоева шансы забить были более явные. Может быть, ничья и закономерна - если не реализовываешь свои моменты, то рассчитывать на победу тяжело.

- Но во втором тайме больше мячом и территорией владел «Зенит».

- Он-то мячом владел, но какой-то серьезной остроты впереди не создавал - оборона ЦСКА и Акинфеев справлялись. Даже после того как у ЦСКА на 70-й минуте произошло удаление, ничего особо в игре не поменялось, - цитирует Попова Евро-Футбол.Ру.

Положение команд в турнирной таблице не изменилось. «Зенит» идет на втором месте, имея в активе 36 очков. ЦСКА занимает третью позицию и отстает от сине-бело-голубых на три очка. 11 марта подопечные Виктора Гончаренко примут на «ВЭБ Арене» «Томь». «Зенит» на следующий день сыграет в Перми против «Амкара».