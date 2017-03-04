Михаил Малютин: Сгонка веса – непонятное явление, которое кто-то нам привил, а мы им пользуемся

Боец ММА Михаил Малютин, выступающий на турнирах бойцовского клуба «Ахмат», в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о необходимости сгонки веса перед поединками.

– Это вредно. После того, как проходит тяжелейшая подготовка к бою, приходится еще и организм загонять в стрессовое для него положение. Не столько сам поединок и подготовка забирают силы и здоровья, сколько весогонка. Это непонятное явление, которое кто-то нам привил, а мы им пользуемся. Я знаю на своем примере: когда у тебя остаются 2-3 килограмма, начинают почки отказывать, печень, давление повышается, сердцебиение учащается. Ты просто не ешь и вымываешь из организма все и при этом еще тренируешься.

После боя я могу через неделю-две могу провести следующий поединок и чувствовать себя комфортно, но это с учетом того, что не надо гонять вес. Если это делать – тогда месяц-два. С возрастом у молодых ребят, которые гоняют, появятся большие проблемы, они будут сердечниками, – сказал Малютин в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге».

Напомним, из-за сгонки веса 3 марта в больницу Лас-Вегаса был доставлен Хабиб Нурмагомедов. Это произошло за три часа до официального взвешивания перед турниром UFC 209, на котором российский боец должен был сразиться с Тони Фергюсоном за звание временного чемпиона в легком весе. В итоге поединок был отменен по рекомендациям врачей.

Михаил Малютин: Нужно принимать меры по сгонке веса. Случай Нурмагомедова – это звонок