«Ливерпуль» дома обыграл «Арсенал»
Матч 27-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем»
и «Арсеналом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Ливерпуля».
На десятой минуте после флангового прострела первым на мяче
оказался Роберто Фирмино и с близкого расстояния открыл счет. Через полчаса удвоил
результат Садио Мане после паса Фирмино. Усилиями Алексиса Санчеса «Арсенал»
отыграл один мяч и имел шансы сравнять результат, но в концовке Джорджиньо
Вейналдум после контратаки и передачи от Ориги установил окончательный
результат
«Ливерпуль» набрал 52 очка и занимает третье
место в чемпионате Англии. У «Арсенала» 50 очков и пятое место. «Советский
спорт» вел текстовую трансляцию матча.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
27-й тур
Матч
Ливерпуль - Арсенал - 3:1 (2:0)
Голы
Фирмино 10 (1:0). Мане 40 (2:0). Уэлбек 57 (2:1). Вейналдум 90 (3:1).
Состав
Ливерпуль: Миньоле, Матип, Клаван, Клайн, Коутиньо (Ориги, 80), Милнер, Джан, Вейналдум, Лаллана, Мане, Фирмино
Арсенал: Чех, Косьельни, Бельерин, Монреаль, Мустафи, Окслейд-Чемберлен, Джака, Коклен (Санчес, 46), Уэлбек (Уолкотт, 75), Жиру (Перес, 74), Айвоби
Предупреждения:
Джан, 69 - Коклен, 35; Джака, 78
Судья:
Роберт Мэдли (Англия)
Место и дата
04 марта 20:30, Энфилд, Текстовая трансляция