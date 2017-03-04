«Ливерпуль» дома обыграл «Арсенал»

Матч 27-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Арсеналом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Ливерпуля».

На десятой минуте после флангового прострела первым на мяче оказался Роберто Фирмино и с близкого расстояния открыл счет. Через полчаса удвоил результат Садио Мане после паса Фирмино. Усилиями Алексиса Санчеса «Арсенал» отыграл один мяч и имел шансы сравнять результат, но в концовке Джорджиньо Вейналдум после контратаки и передачи от Ориги установил окончательный результат

«Ливерпуль» набрал 52 очка и занимает третье место в чемпионате Англии. У «Арсенала» 50 очков и пятое место. «Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

27-й тур