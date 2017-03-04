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«Ливерпуль» дома обыграл «Арсенал»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 27-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Арсеналом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Ливерпуля».

На десятой минуте после флангового прострела первым на мяче оказался Роберто Фирмино и с близкого расстояния открыл счет. Через полчаса удвоил результат Садио Мане после паса Фирмино. Усилиями Алексиса Санчеса «Арсенал» отыграл один мяч и имел шансы сравнять результат, но в концовке Джорджиньо Вейналдум после контратаки и передачи от Ориги установил окончательный результат

«Ливерпуль» набрал 52 очка и занимает третье место в чемпионате Англии. У «Арсенала» 50 очков и пятое место. «Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

27-й тур

Матч

Ливерпуль - Арсенал - 3:1 (2:0)

Голы

Фирмино 10 (1:0). Мане 40 (2:0). Уэлбек 57 (2:1). Вейналдум 90 (3:1).

Состав

Ливерпуль: Миньоле, Матип, Клаван, Клайн, Коутиньо (Ориги, 80), Милнер, Джан, Вейналдум, Лаллана, Мане, Фирмино

Арсенал: Чех, Косьельни, Бельерин, Монреаль, Мустафи, Окслейд-Чемберлен, Джака, Коклен (Санчес, 46), Уэлбек (Уолкотт, 75), Жиру (Перес, 74), Айвоби

Предупреждения:

Джан, 69 - Коклен, 35; Джака, 78

Судья:

Роберт Мэдли (Англия)

Место и дата

04 марта 20:30, Энфилд, Текстовая трансляция


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