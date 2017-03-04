Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Хоккей  Барыс2 : 1Трактор
Футбол  ЦСКА0 : 0Зенит
Футбол  Оренбург3 : 0Арсенал Тула
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Футбол  Ливерпуль3 : 1Арсенал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Боруссия» (М) дома одержала крупную победу над «Шальке»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 23-го тура чемпионата Германии между дортмундской «Боруссией» и «Шальке» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Боруссии».

В составе победителей дубль сделал Фабиан Джонсон. Также отличились Оскар Вендт и Раффэаль. У «Шальке» с пенальти забил Набиль Бенталеб, а затем отличился Леон Горетцка.

«Боруссия» набрала 32 очка и занимает восьмое место. У «Шальке» 27 очков и 13-е место. Напомним, что уже в ближайший четверг эти команды сыграют в 1/8 финала Лиги Европы на поле «Шальке».

Чемпионат Германии. Бундеслига

23-й тур

Матч

Боруссия М - Шальке 04 - 4:2 (1:1)

Голы

Джонсон 28 (1:0). Бенталеб 38 (1:1). Джонсон 65 (2:1). Вендт 67 (3:1). Раффаэл 76 (4:1). Горецка 83 (4:2).

Состав

Боруссия М: Зоммер, Вендт, Кристенсен (Колоджичак, 81), Вестергор, Янчке, Дауд, Херрманн (Хофманн, 65), Джонсон, Крамер (Штробль, 46), Раффаэл, Штиндль

Шальке 04: Ферманн, Хёведес, Бадштубер (Коноплянка, 85), Настасич, Шёпф, Бенталеб, Горецка, Калигиури (Хунтелар, 72), Стамбули, Керер, Бургшталлер (Ди Санто, 71)

Предупреждения:

нет - Настасич, 18; Керер, 85; Хунтелар, 88; Ди Санто, 90

Судья:

Мануэль Грефе (Германия)

Место и дата

04 марта 20:30, Боруссия-Парк, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дортмундская «Боруссия» разгромила «Байер» благодаря дублю Обамеянга«Боруссия» (Дортмунд) дома взяла верх над «Байером» (6:2) в 23-м туре чемпионата Германии.«Бавария» обыграла «Кельн» и продолжает лидировать в бундеслигеМатч 23-го тура чемпионата Германии между «Кельном» и «Баварией» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Баварии».Бундеслига. 23-й тур. «Боруссия» Д – «Байер», «Кельн» – «Бавария» и другие матчи. ОнлайнВсе матчи чемпионата Германии на сайте «Советского спорта».Букмекеры не верят в «Байер» в матче с дортмундской «Боруссией»Букмекерские конторы выставили котировки на встречу 23-го тура чемпионата Германии между дортмундской «Боруссией» и «Байером».Филипп Лам: Не могу представить, что буду получать удовольствие от тренерской работыКапитан «Баварии» Филипп Лам, завершающий карьеру по окончании сезона, заявил, что его не привлекает работа тренером.Отмена боя Нурмагомедов – Фергюсон и дубль Малкина в 700-м матче. Главные новости утраОтмена боя Нурмагомедов – Фергюсон и дубль Малкина в 700-м матче. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра субботы.«РБ Лейпциг» не смог обыграть «Аугсбург» в 23-м туре БундеслигиВ матче 23-го тура чемпионата Германии «Аугсбург» на своем поле сыграл вничью с «РБ Лейпцигом» (2:2).Карло Анчелотти: Боатенг не сыграет с «Кельном», остальные игроки готовыГлавный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча против «Кельна». Напомним, что командам предстоит сыграть в 23-м туре чемпионата Германии.Томас Тухель: Гетце понадобится много времени на лечениеГлавный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель заявил, что поклонникам «шмелей» придется долго ждать возвращения в строй полузащитника Марио Гетце.Артем Федецкий: В России мне предлагали 1,8 миллиона евро за сезон, но для меня такое развитие карьеры недопустимоЗащитник «Дармштадта» и сборной Украины Артем Федецкий рассказал, почему он отверг предложение от одного из российских клубов.Санчес не сумел договориться с «Арсеналом» о новом контракте, клуб нацелился на РойсаЛондонский «Арсенал» готовится к отъезду нападающего сборной Чили Алексиса Санчеса. Об этом сообщает Mirror.Агент Чалханоглу: Окончательное решение по моему клиенту примет именно «Байер»Бекташ Демирташ, агент полузащитника леверкузенского «Байера» Хакана Чалханоглу, объяснил, при каких условиях его клиент может покинуть немецкий клуб.Кристиан Пулишич: Очень уважаю Клоппа, но я никогда не думал о переходе в «Ливерпуль»Полузащитник дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич прокомментировал информацию о возможном переходе в «Ливерпуль».Маркус Вайнцирль: В Мюнхене не стоит ждать подарков от «Баварии»Главный тренер «Шальке» Маркус Вайнцирль прокомментировал поражение своей команды от «Баварии» (0:3) в матче 1/4 финала Кубка Германии.Роберт Левандовски: Играть нужно каждые три дня, поэтому наш темп был не таким высокимНападающий «Баварии» Роберт Левандовски подвел итоги встречи с «Шальке» (3:0) в матче 1/4 финала Кубка Германии.Карло Анчелотти: Мы грамотно оказали давление на оборону «Шальке»Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Шальке» (3:0) в матче 1/4 финала Кубка Германии.«Бавария» разгромила «Шальке» и вышла в полуфинал Кубка Германии«Бавария» разгромила «Шальке» и вышла в полуфинал Кубка ГерманииВ четвертьфинальном матче Кубка Германии «Бавария» на своем поле разгромила «Шальке» со счетом 3:0.«Боруссия» (М) обыграла «Гамбург» и вышла в полуфинал Кубка ГерманииМатч 1/4 финала Кубка Германии между «Гамбургом» и «Боруссией» из Менхенгладбаха завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Боруссии».Кубок Германии. 1/4 финала. «Гамбург» - «Боруссия» М, «Бавария» - «Шальке»Все матчи Кубка Германии по футболу на сайте «Советского спорта».Спастись после 0:3. С кем можно сравнить «Урал» в Европе?Спастись после 0:3. С кем можно сравнить «Урал» в Европе?Те безумцы, которые поставили ставку на то, что с 0:3 «Урал» сумеет отыграться у «Краснодара», запомнят вчерашний вечер на всю жизнь.
Главные новости
Футбол
«Ливерпуль» дома обыграл «Арсенал»
MMA
Рамзан Кадыров – Нурмагомедову: Держись, дорогой брат Хабиб
Футбол
Владимир Пильгуй: Нападающих ЦСКА тасуют, меняют, но пока толку нет
Футбол
«ПСЖ» обыграл «Нанси» благодаря голу Кавани
Футбол
Борис Чухлов: Смотреть на Кокорина стыдно, его игра раздражает
Футбол
Киркоров, Лазарев и Орбакайте записали гимн чемпионата мира-2018 (видео)
Футбол
«Реал» без Роналду и Бэйла разгромил «Эйбар», Бензема сделал дубль
Футбол
Борис Чухлов: ЦСКА играл грамотно, а «Зенит» реально разочаровал
Футбол
Роман Бабаев: На мой взгляд, результат матча ЦСКА и «Зенита» объективен
Футбол
«Лестер» обыграл «Халл» и оторвался на пять очков от зоны вылета
все новости
Шальке 04
Шальке 04календарьстатистика
Боруссия М
Боруссия Мкалендарьстатистика
Чемпионат Германии
Чемпионат Германиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости