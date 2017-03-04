«Боруссия» (М) дома одержала крупную победу над «Шальке»
Матч 23-го тура чемпионата Германии между
дортмундской «Боруссией» и «Шальке» завершился победой хозяев. Итоговый счет
матча – 4:2 в пользу «Боруссии».
В составе победителей дубль сделал Фабиан
Джонсон. Также отличились Оскар Вендт и Раффэаль. У «Шальке» с пенальти забил
Набиль Бенталеб, а затем отличился Леон Горетцка.
«Боруссия» набрала 32 очка и занимает восьмое
место. У «Шальке» 27 очков и 13-е место. Напомним, что уже в ближайший четверг
эти команды сыграют в 1/8 финала Лиги Европы на поле «Шальке».
Чемпионат Германии. Бундеслига
23-й тур
Матч
Боруссия М - Шальке 04 - 4:2 (1:1)
Голы
Джонсон 28 (1:0). Бенталеб 38 (1:1). Джонсон 65 (2:1). Вендт 67 (3:1). Раффаэл 76 (4:1). Горецка 83 (4:2).
Состав
Боруссия М: Зоммер, Вендт, Кристенсен (Колоджичак, 81), Вестергор, Янчке, Дауд, Херрманн (Хофманн, 65), Джонсон, Крамер (Штробль, 46), Раффаэл, Штиндль
Шальке 04: Ферманн, Хёведес, Бадштубер (Коноплянка, 85), Настасич, Шёпф, Бенталеб, Горецка, Калигиури (Хунтелар, 72), Стамбули, Керер, Бургшталлер (Ди Санто, 71)
Предупреждения:
нет - Настасич, 18; Керер, 85; Хунтелар, 88; Ди Санто, 90
Судья:
Мануэль Грефе (Германия)
Место и дата
04 марта 20:30, Боруссия-Парк, Онлайн-трансляция