«Боруссия» (М) дома одержала крупную победу над «Шальке»

Матч 23-го тура чемпионата Германии между дортмундской «Боруссией» и «Шальке» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Боруссии».

В составе победителей дубль сделал Фабиан Джонсон. Также отличились Оскар Вендт и Раффэаль. У «Шальке» с пенальти забил Набиль Бенталеб, а затем отличился Леон Горетцка.

«Боруссия» набрала 32 очка и занимает восьмое место. У «Шальке» 27 очков и 13-е место. Напомним, что уже в ближайший четверг эти команды сыграют в 1/8 финала Лиги Европы на поле «Шальке».

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23-й тур