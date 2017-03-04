«Вильярреал» обыграл «Эспаньол»
Матч 26-го тура чемпионата Испании между «Вильярреалом»
и «Эспаньолом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Вильярреала».
В составе победителей отличился Роберто Сориано.
Еще один мяч в свои ворота забил Диего Лопес.
«Вильярреал» набрал 45 очков и занимает шестое
место в турнирной таблице. У «Эспаньола» 36 очков и девятое место.
Чемпионат Испании. Примера
26-й тур
Матч
Вильярреал - Эспаньол - 2:0 (1:0)
Голы
Сориано Р. 45 (1:0). Лопес Д. 80 (2:0 - автогол).
Состав
Вильярреал: Фернандес, Марио, Гонсалес А., Коста, Руис, Тригерос, Сориано Б., Сориано Р. (Эрнандес, 72), Сольдадо (дос Сантос, 63), Бакамбу (Сантос, 88), Кастильехо
Эспаньол: Лопес Д., Кариколь, Дуарте О., Рейес Д., Лопес Д., Пьятти (Кайседо, 56), Рока (Диоп, 84), Хименес, Лопес Х. (Перес, 76), Хурадо, Морено
Предупреждения:
Коста, 3; Гонсалес А., 54 - Лопес Д., 28; Дуарте О., 66
Судья:
Рикардо Де Бургос (Испания)
Место и дата
04 марта 20:30, Мадригал, Онлайн-трансляция