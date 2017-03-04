Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Хоккей  Барыс2 : 1Трактор
Футбол  ЦСКА0 : 0Зенит
Футбол  Оренбург3 : 0Арсенал Тула
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Футбол  Ливерпуль3 : 1Арсенал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Вильярреал» обыграл «Эспаньол»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 26-го тура чемпионата Испании между «Вильярреалом» и «Эспаньолом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Вильярреала».

В составе победителей отличился Роберто Сориано. Еще один мяч в свои ворота забил Диего Лопес.

«Вильярреал» набрал 45 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. У «Эспаньола» 36 очков и девятое место.

Чемпионат Испании. Примера

26-й тур

Матч

Вильярреал - Эспаньол - 2:0 (1:0)

Голы

Сориано Р. 45 (1:0). Лопес Д. 80 (2:0 - автогол).

Состав

Вильярреал: Фернандес, Марио, Гонсалес А., Коста, Руис, Тригерос, Сориано Б., Сориано Р. (Эрнандес, 72), Сольдадо (дос Сантос, 63), Бакамбу (Сантос, 88), Кастильехо

Эспаньол: Лопес Д., Кариколь, Дуарте О., Рейес Д., Лопес Д., Пьятти (Кайседо, 56), Рока (Диоп, 84), Хименес, Лопес Х. (Перес, 76), Хурадо, Морено

Предупреждения:

Коста, 3; Гонсалес А., 54 - Лопес Д., 28; Дуарте О., 66

Судья:

Рикардо Де Бургос (Испания)

Место и дата

04 марта 20:30, Мадригал, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Реал» без Роналду и Бэйла разгромил «Эйбар», Бензема сделал дубльМатч 26-го тура чемпионата Испании между «Эйбаром» и мадридским «Реалом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Реала».Букмекеры не верят в «Сельту» в матче с «Барселоной»Букмекерские конторы выставили котировки на встречу 26-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Сельтой».Примера. 26-й тур. «Эйбар» – «Реал», «Барселона» – «Сельта» и другие матчи. ОнлайнВсе матчи чемпионата Испании по футболу на сайте «Советского спорта».«Леганес» обыграл «Гранаду»Матч 26-го тура чемпионата Испании между «Леганесом» и «Гранадой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Леганеса».Маурисио Почеттино: Я кандидат на пост главного тренера «Барселоны»? В этом списке 100 человекГлавный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино высказался о том, что его называют одним из кандидатов на пост главного тренера «Барселоны».Рамос сказал игрокам «Реала», что только Роналду может не бегать на полеЛидеры «Реала» провели командное собрание перед тренировкой в пятницу.Луис Энрике: Теперь я немного успокоилсяГлавный тренер «Барселоны» Луис Энрике рассказал, с какими чувствами будет дорабатывать сезон, после завершения которого покинет клуб.Отмена боя Нурмагомедов – Фергюсон и дубль Малкина в 700-м матче. Главные новости утраОтмена боя Нурмагомедов – Фергюсон и дубль Малкина в 700-м матче. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра субботы.«Реал Сосьедад» обыграл «Бетис» и поднялся на четвертое место в ПримереВ матче 26-го тура чемпионата Испании «Бетис» на своем поле уступил «Реал Сосьедаду» со счетом 2:3.Роналду пропустит матч с «Эйбаром» из-за травмыФорвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду не сыграет в матче 26-го тура чемпионата Испании против «Эйбара». Португалец получил травму.Маурисио Почеттино: «Барселона»? Не хочу говорить об этом, люди часто передают слова в другом ключеГлавный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино – о возможном приходе в «Барселону». Ранее стало известно, что нынешний наставник каталонского клуба Луис Энрике принял решить покинуть команду по окончании сезона, а Почеттино, как сообщают СМИ, вошел в список основных кандидатов на тренерский мостик.Бэйл дисквалифицирован на два матча чемпионата ИспанииКак сообщает Marca, нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл пропустит ближайшие два матча испанской Примеры.Эрнесто Вальверде: «Барселона»? Не хочу грубить вам, но почему я должен комментировать слухи?Главный тренер «Атлетика» из Бильбао Эрнесто Вальверде заявил, что информация о его возможном приходе в «Барселону» не соответствует действительности.Аллегри вошел в список кандидатов на пост главного тренера «Барселоны»Руководство «Барселоны» приступило к поискам нового наставника в связи с уходом Луиса Энрике по окончании текущего сезона.Торрес выписан из больницыНападающий «Атлетико» Фернандо Торрес, получивший травму головы в матче 25-го тура чемпионата Испании против «Депортиво» (1:1), выписан из больницы, сообщает официальный сайт клуба.Месси согласен продлить контракт с «Барселоной», если команду возглавит СампаолиНападающий «Барселоны» Лионель Месси продолжает вести переговоры с клубом о продлении контракта.Спаллетти может возглавить «Тоттенхэм»Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, «Тоттенхэм» готов к возможному отъезду главного тренера «шпор» Маурисио Почеттино в испанскую Примеру.На 86-м году жизни скончался обладатель «Золотого мяча» Раймон КопаОбладатель «Золотого мяча» 1958 года французский футболист Раймон Копа скончался в возрасте 85 лет.Что ждет любителей чемпионата Испании? Превью 26-го тура (видео)Что ждет любителей чемпионата Испании? Превью 26-го тура (видео)«Советский спорт» представляет анонс ближайшего тура чемпионата Испании, который стартует 3 марта матчем «Бетис» – «Реал Сосьдад».Диего Симеоне: Надо признать, что «Атлетико» ближе к четвертому месту, чем к третьемуГлавный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после матча 25-го тура примеры с «Депортиво» (1:1) оценил расклад в турнирной таблице.
Главные новости
Футбол
Александр Бубнов: В матче ЦСКА и «Зенита» мы увидели гроссмейстерскую ничью
Футбол
«Ливерпуль» дома обыграл «Арсенал»
MMA
Рамзан Кадыров – Нурмагомедову: Держись, дорогой брат Хабиб
Футбол
Владимир Пильгуй: Нападающих ЦСКА тасуют, меняют, но пока толку нет
Бокс
Александр Зимин: Я вообще против сгонки веса. Нужно настраиваться на поединок
Футбол
«ПСЖ» обыграл «Нанси» благодаря голу Кавани
Футбол
Борис Чухлов: Смотреть на Кокорина стыдно, его игра раздражает
Футбол
Киркоров, Лазарев и Орбакайте записали гимн чемпионата мира-2018 (видео)
Футбол
«Реал» без Роналду и Бэйла разгромил «Эйбар», Бензема сделал дубль
Футбол
Борис Чухлов: ЦСКА играл грамотно, а «Зенит» реально разочаровал
все новости
Эспаньол
Эспаньолкалендарьстатистика
Вильярреал
Вильярреалкалендарьстатистика
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости