Польша выиграла командный турнир в прыжках на лыжах с трамплина на чемпионате мира, Россия – девятая

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Бьорген выиграла масс-старт на чемпионате мира, Чекалева - 10-я 36-летняя норвежка Марит Бьорген выиграла 30-километровую гонку с общего старта на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в Лахти.

Германия выиграла командный спринт в лыжном двоеборье на чемпионате мира, Россия отстала на круг На чемпионате мира по лыжным видам спорта в Лахти (Финляндия) состоялись соревнования по лыжному двоеборью у мужчин в командном спринте. Победу одержала сборная Германии.

Устюгов примет участие в лыжном марафоне на чемпионате мира Российский лыжник Сергей Устюгов примет участие в гонке на 50 километров на чемпионате мира по лыжным видам спорта. Об этом сообщил сам спортсмен.

Сборная России по лыжным гонкам завоевала серебро в эстафете на чемпионате мира На чемпионате мира по лыжным видам спорта в Лахти (Финляндия) состоялась мужская лыжная эстафета. Второе место в ней заняла сборная России.

Юлия Белорукова: Пятое место – не тот результат, на который мы рассчитывали Российская лыжница Юлия Белорукова прокомментировала пятое место сборной России в эстафете на чемпионате мира.

Норвегия выиграла женскую лыжную эстафету на чемпионате мира, Россия – пятая На чемпионате мира по лыжным видам спорта в Лахти (Финляндия) завершилась женская эстафета. Победу в ней одержала сборная Норвегии.

Олег Перевозчиков: Судя по тому, как шла гонка, можно было дисквалифицировать добрую половину лыжников Старший тренер мужской сборной России по лыжным гонкам Олег Перевозчиков прокомментировал дисквалификацию российского лыжника Андрея Ларькова по итогам гонки на 15 км классическим стилем на проходящем в финском Лахти чемпионате мира.

Нисканен выиграл гонку на 15 км на чемпионате мира в Лахти, Бессмертных – четвертый Олимпийский чемпион Ииво Нисканен выиграл золото чемпионата мира в Лахти в гонке на 15 км классическим стилем с раздельным стартом.

Летающая лыжница Аввакумова из-за травмы может пропустить концовку сезона Российская летающая лыжница Ирина Аввакумова перед стартом соревнований на чемпионате мира в финском Лахти почувствовала боль в колене и теперь может пропустить концовку сезона.

Немецкие двоеборцы выиграли командные соревнования на чемпионате мира, Россия – десятая На чемпионате мира по лыжным видам спорта состоялись командные соревнования у двоеборцев. Первое место заняла сборная Германии.

Германия выиграла смешанные командные соревнования в прыжках с трамплина на ЧМ, Россия – шестая На чемпионате мира по лыжным видам спорта в Лахти (Финляндия) состоялись смешанные командные соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина. Победу одержала сборная Германии.

Иван Алыпов: Не верю, что кто-то из отстраненных российских лыжников вернется в пелотон Бронзовый призер Олимпиады-2006 в Турине Иван Алыпов прокомментировал выступление сборной России на чемпионате мира по лыжным гонкам, который проходит в Лахти.

Австриец Крафт стал чемпионом мира по прыжкам с трамплина, Климов – 22-й На чемпионате мира по лыжным видам спорта в Лахти (Финляндия) состоялись соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина. Победу одержал австрийский спортсмен Штефан Крафт.

Сергей Устюгов: Не верю, что Крюков набрал форму. Он приехал запасным, почему он выступает в основном составе? Российский лыжник Сергей Устюгов раскритиковал решение тренерского штаба сборной России в пару с ним на командный спринт на чемпионате мира по лыжным видам спорта Никиту Крюкова.

Сергей Устюгов: Можно сказать, что план на чемпионат мира я уже выполнил Российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал свою победу в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным видам спорта в финском Лахти.

Устюгов выиграл скиатлон на чемпионате мира по лыжным видам спорта На чемпионате мира по лыжным видам спорта в Лахти (Финляндия) продолжаются соревнования по лыжным гонкам. В скиатлоне у мужчин победу одержал россиянин Сергей Устюгов.

Фогт стала чемпионкой мира по прыжкам с трамплина, Аввакумова – 12-я На чемпионате мира по лыжным видам спорта в Лахти (Финляндия) состоялись соревнования по прыжкам с трамплина у женщин. Чемпионский титул завоевала немка Карина Фогт.

Устюгов и Матвеева выступят в спринте на ЧМ в Лахти Сергей Устюгов и Наталья Матвеева вошли в состав сборной России на спринтерские гонки свободным стилем в рамках чемпионата мира, сообщает официальный сайт Международной федерации лыжного спорта (FIS).