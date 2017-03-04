Польша выиграла командный турнир в прыжках на лыжах с трамплина на чемпионате мира, Россия – девятая
На чемпионате мира по лыжным видам спорта в
Лахти (Финляндия) состоялись командные соревнования в прыжках на лыжах с трамплина
у мужчин. Победу одержала сборная Польши.
Серебряную медаль завоевала сборная Норвегии.
Третье место в активе сборной Австрии. Сборная России заняла девятое место.
Лыжные виды спорта.
Чемпионат мира
Лахти (Финляндия)
Прыжки на лыжах с трамплина. Мужчины
К-116. Команды
1. Польша (Петр Жила, Давид Кубацки, Мацей Кот, Камил Стох) 1104,2
2. Норвегия (Андерс Фаннемел, Йохан Форфанг, Даниэль Андре Танде, Андреас Штернен) 1078,5
3. Австрия (Михаэль Хайбек, Мануэль Феттнер, Грегор Шлиренцауэр, Штефан Крафт) 1068,9…
9. Россия
(Алексей Ромашов, Денис Корнилов, Дмитрий Васильев, Евгений Климов) 473,4
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