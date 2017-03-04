Клишина вышла в финал на ЧЕ по легкой атлетике в помещении
В Белграде (Сербия) проходит чемпионат Европы по
легкой атлетике в помещении. Российская прыгунья в длину Дарья Клишина вышла в
финал.
В квалификации Клишина показала второй
результат. Она уступила только Иване Шпанович из Сербии. Шпанович показала
результат семь метров и три сантиметра. Результат Дарьи – 6,83. Финал состоится
5 марта.
Напомним, что Клишина – единственная россиянка,
которая принимает участие в чемпионате. Она выступает под нейтральным флагом.
Чемпионат Европы проходит в Белграде с 3 по 5 марта.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически