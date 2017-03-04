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Клишина вышла в финал на ЧЕ по легкой атлетике в помещении

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Белграде (Сербия) проходит чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении. Российская прыгунья в длину Дарья Клишина вышла в финал.

В квалификации Клишина показала второй результат. Она уступила только Иване Шпанович из Сербии. Шпанович показала результат семь метров и три сантиметра. Результат Дарьи – 6,83. Финал состоится 5 марта.

Напомним, что Клишина – единственная россиянка, которая принимает участие в чемпионате. Она выступает под нейтральным флагом. Чемпионат Европы проходит в Белграде с 3 по 5 марта.

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