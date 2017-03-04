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Ансель Галимов: Если выполним установку тренеров - у «Динамо» есть шанс пройти дальше

Источник:  ХК «Динамо» (Москва)Комментарии

Форвард «Динамо» Ансель Галимов подвел итоги серии с «Торпедо» и рассказал, за счет чего москвичи могут пройти СКА в 1/2 финала Западной конференции.

- Серия с «Торпедо» была очень тяжелой: все в ушибах, травмах. Потихоньку залечиваемся. Пять матчей в серии - это было для меня впервые. В том году играли четыре встречи с ХК «Сочи», и было намного легче. Сейчас было очень трудно, и для всей команды это большой опыт. Нас похвалили за эту серию.

То, что было в регулярном сезоне, мы забыли. В плей-офф совсем другие игры. Как сейчас играли «Трактор» с «Барысом», «Адмирал» - не надо говорить о том, какой была команда в регулярном чемпионате.

Мы не смотрим, на кого выходим, с кем играем. Главное - выполнять установку тренера, то, что они скажут. В «Динамо» очень хороший тренерский штаб, и если мы выполним установку - у нас есть шанс пройти дальше, - сказал Галимов в интервью клубному телеканалу «Динамо».

Напомним, подопечные Сергея Орешкина выиграли серию у «Торпедо» в пяти играх (4-1). После побед в двух первых встречах (1:0 ОТ, 3:2 ОТ) бело-голубые проиграли нижегородцам третий матч (3:4 ОТ), а затем победили в следующих двух играх (3:2 ОТ, 3:1).

Соперником «Динамо» в 1/2 финала Западной конференции будет СКА, который в первом раунде выиграл серию у «Витязя» (4-0). Для команд это будет пятая встреча в плей-офф КХЛ. Серия стартует двумя матчами в Петербурге 8 и 10 марта. 12 и 14 марта соперники сыграют в Москве.

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