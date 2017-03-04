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«Тюмень» разгромила «Новую Генерацию», «Газпром-Югра» проиграла «Динамо»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Состоялись матчи 17-го тура регулярного чемпионата российской Суперлиги по мини-футболу. Вашему вниманию их результаты.

«Тюмень» - «Новая Генерация» - 7:3

«Газпром-Югра» - «Динамо» - 0:2

КПРФ – «Синара» - 7:5

Лидирует в чемпионате «Дина», у которой 54 очка в 22 играх. На втором месте «Газпром-Югра» - 47 очков в 24 матчах. В 22 играх 44 очка набрало «Динамо», идущее третьим.

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