Александр Бубнов: В матче ЦСКА и «Зенита» мы увидели гроссмейстерскую ничью
Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился
впечатлениями после матча ЦСКА – «Зенит» в 18-м туре чемпионата России.
Напомним, что игра завершилась вничью – 0:0.
«В первую очередь, стоит отметить надежную игру в обороне
обеих команд. Ни те, ни другие с учетом перестановок и зимних приобретений еще
не наладили свои атакующие действия. Что же касается обороны, то здесь
более-менее сыгранные футболисты. Плюс сказалась цена матча, а вернее, цена
ошибки в нем.
А так, игра была без ворот и практически без моментов. Я бы
назвал ее гроссмейстерской ничьей. Так играют опытные шахматисты, когда
блокируют все сильные стороны соперника, а сами ничего придумывать не спешат.
Для специалистов этот матч может быть и любопытен, но для зрителей такой футбол
неинтересен», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
В матче первого круга, состоявшемся в августе в Петербурге, также была зафиксирована ничья (1:1).
Матч
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Васин, Фернандес, Березуцкий А., Щенников (Тошич, 90), Ионов (Витиньо, 68), Вернблум, Дзагоев, Головин, Оланаре (Натхо, 74)
Зенит: Лодыгин, Анюков (Шатов, 83), Нету, Кришито, Жулиано, Данни (Молло, 82), Жирков, Маурисио (Эрнани, 80), Хави Гарсия, Кокорин, Дзюба
Предупреждения:
Головин, 29; Березуцкий А., 36; Вернблум, 65 - Хави Гарсия, 65; Жирков, 90
Удаления:
Вернблум, 70 - нет
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
04 марта 16:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция