Александр Бубнов: В матче ЦСКА и «Зенита» мы увидели гроссмейстерскую ничью

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями после матча ЦСКА – «Зенит» в 18-м туре чемпионата России. Напомним, что игра завершилась вничью – 0:0.

«В первую очередь, стоит отметить надежную игру в обороне обеих команд. Ни те, ни другие с учетом перестановок и зимних приобретений еще не наладили свои атакующие действия. Что же касается обороны, то здесь более-менее сыгранные футболисты. Плюс сказалась цена матча, а вернее, цена ошибки в нем.

А так, игра была без ворот и практически без моментов. Я бы назвал ее гроссмейстерской ничьей. Так играют опытные шахматисты, когда блокируют все сильные стороны соперника, а сами ничего придумывать не спешат. Для специалистов этот матч может быть и любопытен, но для зрителей такой футбол неинтересен», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

В матче первого круга, состоявшемся в августе в Петербурге, также была зафиксирована ничья (1:1).