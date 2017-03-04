«Ницца» на выезде обыграла «Дижон» и делит лидерство с «Монако» и «ПСЖ»
Матч
28-го тура чемпионата Франции между «Дижоном» и «Ниццей» завершился победой гостей.
Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Ниццы».
Единственный
мяч забил Вилан Сипрьен. «Ницца» набрала 62 очка. На данный момент она идет
третьей. При этом столько же очков и у «ПСЖ» с «Монако», занимающих,
соответственно, второе и первое места.
Чемпионат
Франции. Лига 1
28-й тур
Матч
Голы
Сипрьен 69 (0:1).
Состав
Дижон: Рейне, Шафик, Бернар, Лотье, Варро, Амальфитано, Лис-Мелу, Саммаритано (Квон Чхан Хун, 87), Абед, Бела (Бахамбула, 77), Жулио Тавареш (Ривьер, 90)
Ницца: Кардинале, Суке, Байсс, Данте, Дальберт, Бельханда, Сери, Сипрьен, Вальтер, Эссерик, Балотелли (Ле Биан, 87)
Предупреждения:
Абед, 25; Лис-Мелу, 27 - Сипрьен, 37
Судья:
Бартоломью Варела (Франция)
Место и дата
04 марта 22:00, Гастон Жерар, Онлайн-трансляция