«Ницца» на выезде обыграла «Дижон» и делит лидерство с «Монако» и «ПСЖ»

Полузащитник «Бастии» дисквалифицирован на три матча за то, что выбил табло из рук судьи

Полузащитник «Бастии» Янник Каюзак дисквалифицирован на три матча за агрессивное поведение в адрес судьи в игре с «Анже» (0:3).