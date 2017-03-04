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«Ницца» на выезде обыграла «Дижон» и делит лидерство с «Монако» и «ПСЖ»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 28-го тура чемпионата Франции между «Дижоном» и «Ниццей» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Ниццы».

Единственный мяч забил Вилан Сипрьен. «Ницца» набрала 62 очка. На данный момент она идет третьей. При этом столько же очков и у «ПСЖ» с «Монако», занимающих, соответственно, второе и первое места.

Чемпионат Франции. Лига 1

28-й тур

Матч

Дижон - Ницца - 0:1 (0:0)

Голы

Сипрьен 69 (0:1).

Состав

Дижон: Рейне, Шафик, Бернар, Лотье, Варро, Амальфитано, Лис-Мелу, Саммаритано (Квон Чхан Хун, 87), Абед, Бела (Бахамбула, 77), Жулио Тавареш (Ривьер, 90)

Ницца: Кардинале, Суке, Байсс, Данте, Дальберт, Бельханда, Сери, Сипрьен, Вальтер, Эссерик, Балотелли (Ле Биан, 87)

Предупреждения:

Абед, 25; Лис-Мелу, 27 - Сипрьен, 37

Судья:

Бартоломью Варела (Франция)

Место и дата

04 марта 22:00, Гастон Жерар, Онлайн-трансляция


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