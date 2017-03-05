Два игрока СДЮСШОР «Зенит» будут выступать в Словакии и Чехии

Как стало известно «Советскому спорту в Санкт-Петербурге», защитник Андрей Кудрявцев и полузащитник Евгений Чеботаренко, выступавшие за СДЮСШОР «Зенит», продолжат карьеру в зарубежных клубах.

18-летний Кудрявцев будет выступать за «Словацко», который занимает девятое место в турнирной таблице первой чешской лиги. В составе этой команды играет экс-полузащитник «Зенита» Величе Шумуликоски.

Чеботаренко, которому также 18 лет, отправился в «Кошице», играющий во второй лиге чемпионата Словакии. В системе клуба находятся пять футболистов «Зенита»: вратарь Михаил Пономаренко, защитник Сергей Бугриев, полузащитники Сергей Иванов и Никита Андреев, а также нападающий Ефрем Вартанян.

Напомним, зимой из петербургского клуба за границу также уехали вратарь Александр Васютин, полузащитник Павел Осипов, нападающий Павел Назимов (все - «Лахти», Финляндия) и защитник Даниил Майков («Славия», Болгария). Отметим, Васютин будет играть в Финляндии на правах аренды до октября 2017 года.