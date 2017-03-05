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Арсен Венгер: Борьба за топ-4? Шансы остаются

Источник:  Официальный фан-клуб лондонского Арсенала в СНГ (ARSSC)Комментарии

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (1:3) в матче 27-го тура чемпионата Англии.

«В первом тайме у нас были проблемы с тем, чтобы попасть в ритм игры. Мы пропустили легкие голы, которых не ждешь в таком матче.

Мы вернулись в игру во втором тайме, хорошо отреагировали, но в первом тайме мы играли не на своем уровне.

Санчес остался в запасе? Мне показалось, что нашим форвардaм приходилось тяжело в первом тайме, так как мы не контролировали центр поля. Такие ситуации всегда дискуссионны.

Конец борьбы за топ-4? Шансы остаются, нужно сконцентрироваться на этом», – сказал Венгер на послематчевой пресс-конференции.

Матч

Ливерпуль - Арсенал - 3:1 (2:0)

Голы

Фирмино 10 (1:0). Мане 40 (2:0). Уэлбек 57 (2:1). Вейналдум 90 (3:1).

Состав

Ливерпуль: Миньоле, Матип, Клаван, Клайн, Коутиньо (Ориги, 80), Милнер, Джан, Вейналдум, Лаллана (Лейва, 90), Мане (Арнольд, 90), Фирмино

Арсенал: Чех, Косьельни, Бельерин, Монреаль, Мустафи, Окслейд-Чемберлен, Джака, Коклен (Санчес, 46), Уэлбек (Уолкотт, 75), Жиру (Перес, 74), Айвоби

Предупреждения:

Джан, 69 - Коклен, 35; Джака, 78

Судья:

Роберт Мэдли (Англия)

Место и дата

04 марта 20:30, Энфилд, Текстовая трансляция

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