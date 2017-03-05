Арсен Венгер: Борьба за топ-4? Шансы остаются
Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер
прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (1:3) в матче 27-го тура чемпионата
Англии.
«В первом тайме у нас были проблемы с тем, чтобы попасть в
ритм игры. Мы пропустили легкие голы, которых не ждешь в таком матче.
Мы вернулись в игру во втором тайме, хорошо отреагировали,
но в первом тайме мы играли не на своем уровне.
Санчес остался в запасе? Мне показалось, что нашим форвардaм
приходилось тяжело в первом тайме, так как мы не контролировали центр поля.
Такие ситуации всегда дискуссионны.
Конец борьбы за топ-4? Шансы остаются, нужно сконцентрироваться на этом», – сказал Венгер на послематчевой пресс-конференции.
Матч
Ливерпуль - Арсенал - 3:1 (2:0)
Голы
Фирмино 10 (1:0). Мане 40 (2:0). Уэлбек 57 (2:1). Вейналдум 90 (3:1).
Состав
Ливерпуль: Миньоле, Матип, Клаван, Клайн, Коутиньо (Ориги, 80), Милнер, Джан, Вейналдум, Лаллана (Лейва, 90), Мане (Арнольд, 90), Фирмино
Арсенал: Чех, Косьельни, Бельерин, Монреаль, Мустафи, Окслейд-Чемберлен, Джака, Коклен (Санчес, 46), Уэлбек (Уолкотт, 75), Жиру (Перес, 74), Айвоби
Предупреждения:
Джан, 69 - Коклен, 35; Джака, 78
Судья:
Роберт Мэдли (Англия)
Место и дата
04 марта 20:30, Энфилд, Текстовая трансляция