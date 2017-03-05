Арсен Венгер: Борьба за топ-4? Шансы остаются

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (1:3) в матче 27-го тура чемпионата Англии.

«В первом тайме у нас были проблемы с тем, чтобы попасть в ритм игры. Мы пропустили легкие голы, которых не ждешь в таком матче.

Мы вернулись в игру во втором тайме, хорошо отреагировали, но в первом тайме мы играли не на своем уровне.

Санчес остался в запасе? Мне показалось, что нашим форвардaм приходилось тяжело в первом тайме, так как мы не контролировали центр поля. Такие ситуации всегда дискуссионны.

Конец борьбы за топ-4? Шансы остаются, нужно сконцентрироваться на этом», – сказал Венгер на послематчевой пресс-конференции.