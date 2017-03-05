Юрген Клопп: Мы провели один из лучших матчей в сезоне
Главный тренер «Ливерпуля»
Юрген Клопп прокомментировал победу над «Арсеналом» (3:1) в матче 27-го тура
чемпионата Англии.
«Мы провели один из лучших матчей в сезоне и это
подтверждается качеством нашего футбола и силой соперника.
Мы сыграли по-настоящему хорошо. После поражения от
«Лестера» в наш адрес прозвучали жесткие слова, и мы проанализировать
это и сыграли в игру, которая доставляет удовольствие.
Сегодня у нас была возможность исправиться, и мы ей воспользовались. Таковы американские горки Премьер-Лиги. Здесь не всегда бывает, что ты движешься исключительно вверх», - сказал Клопп на послематчевой пресс-конференции.
Матч
Ливерпуль - Арсенал - 3:1 (2:0)
Голы
Фирмино 10 (1:0). Мане 40 (2:0). Уэлбек 57 (2:1). Вейналдум 90 (3:1).
Состав
Ливерпуль: Миньоле, Матип, Клаван, Клайн, Коутиньо (Ориги, 80), Милнер, Джан, Вейналдум, Лаллана (Лейва, 90), Мане (Арнольд, 90), Фирмино
Арсенал: Чех, Косьельни, Бельерин, Монреаль, Мустафи, Окслейд-Чемберлен, Джака, Коклен (Санчес, 46), Уэлбек (Уолкотт, 75), Жиру (Перес, 74), Айвоби
Предупреждения:
Джан, 69 - Коклен, 35; Джака, 78
Судья:
Роберт Мэдли (Англия)
Место и дата
04 марта 20:30, Энфилд, Текстовая трансляция