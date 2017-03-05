Юрген Клопп: Мы провели один из лучших матчей в сезоне

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Арсеналом» (3:1) в матче 27-го тура чемпионата Англии.

«Мы провели один из лучших матчей в сезоне и это подтверждается качеством нашего футбола и силой соперника.

Мы сыграли по-настоящему хорошо. После поражения от «Лестера» в наш адрес прозвучали жесткие слова, и мы проанализировать это и сыграли в игру, которая доставляет удовольствие.

Сегодня у нас была возможность исправиться, и мы ей воспользовались. Таковы американские горки Премьер-Лиги. Здесь не всегда бывает, что ты движешься исключительно вверх», - сказал Клопп на послематчевой пресс-конференции.