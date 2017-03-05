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Болельщики «Спартака» напали на жителей Краснодара (видео)

Максим Зайцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как сообщает портал «Туподар», группа фанатов московского «Спартака» напала на жителей Краснодара неславянской национальности, которые гуляли по центральной улице города.

Девушке, которая пыталась записать драку на видео, болельщики разбили телефон.

Когда на место подтянулись отряды полиции, потерпевшая опознала обидчиков, а фанаты оказали сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. В результате полицейские были вынуждены использовать резиновые дубинки и слезоточивый газ. 

Напомним, матч «Краснодар» - «Спартак» состоится сегодня, 5 марта и начнется в 16:30 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния. 

Матч

Краснодар - Спартак

Место и дата

05 марта 16:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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