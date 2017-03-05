«Барселона» разгромила «Сельту», забив пять безответных мячей

Маурисио Почеттино: «Барселона»? Не хочу говорить об этом, люди часто передают слова в другом ключе

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино – о возможном приходе в «Барселону». Ранее стало известно, что нынешний наставник каталонского клуба Луис Энрике принял решить покинуть команду по окончании сезона, а Почеттино, как сообщают СМИ, вошел в список основных кандидатов на тренерский мостик.