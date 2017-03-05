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«Барселона» разгромила «Сельту», забив пять безответных мячей

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Барселона» разгромила «Сельту», забив пять безответных мячей
Источник: ФК «Барселона»

В матче 26-го тура чемпионата Испании «Барселона» разгромила «Сельту» со счетом 5:0.

В составе победителей дубль оформил Лионель Месси и по разу отличились Неймар, Иван Ракитич и Самуэль Умтити.

«Барселона» с 60-ю очками лидирует в турнирной таблице, а «Сельта» расположилась на десятой строчке, имея в активе 35 баллов.

В следующем туре каталонцы 12 марта на выезде сыграют с «Депортиво», а «кельты» в этот же день примут «Вильярреал».

Чемпионат Испании
26-й тур

Матч

Барселона - Сельта - 5:0 (2:0)

Голы

Месси 24 (1:0). Неймар 40 (2:0). Ракитич 58 (3:0). Умтити 61 (4:0). Месси 64 (5:0).

Состав

Барселона: тер Штеген, Умтити, Пике, Альба, Ракитич, Роберто (Иньеста, 67), Бускетс (Маскерано, 61), Рафинья, Месси, Неймар (Суарес Д., 70), Суарес Л.

Сельта: Альварес, Кабрал, Гомес, Кастро, Ронкалья, Васс (Диас М., 68), Мальо, Радойя, Аспас, Гуидетти (Санчес, 63), Бонгонда (Систо, 51)

Предупреждения:

Бускетс, 20 - Кабрал, 36; Радойя, 38; Гомес, 49

Судья:

Хесус Хиль Мансано (Испания)

Место и дата

04 марта 22:45, Ноу Камп, Онлайн-трансляция

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