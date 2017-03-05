Дубль Бакки принес победу «Милану» в матче с «Кьево»

В матче 27-го тура чемпионата Италии «Милан» на своем поле обыграл «Кьево» со счетом 3:1.

В составе победителей дубль оформил Карлос Бакка и один раз отличился Джанлука Лападула, а у гостей единственный мяч забил Джонатан де Гузман.

Стоит отметить, что Бака на последней минуте первого тайма не реализовал пенальти.

«Милан» с 50-ю очками занимает шестое место в турнирной таблице, а «Кьево» расположился на 11-й строчке, имея в активе 35 баллов.

В следующем туре подопечные Винченцо Монтеллы отправятся в Турин, где 10 марта сыграют с «Ювентусом», а команда из Вероны двумя днями позже примет «Эмполи».

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27-й тур