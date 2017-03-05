Дубль Бакки принес победу «Милану» в матче с «Кьево»
В матче 27-го тура чемпионата Италии «Милан» на своем поле обыграл «Кьево» со счетом 3:1.
В составе победителей дубль оформил Карлос Бакка и один раз отличился Джанлука Лападула, а у гостей единственный мяч забил Джонатан де Гузман.
Стоит отметить, что Бака на последней минуте первого тайма не реализовал пенальти.
«Милан» с 50-ю очками занимает шестое место в турнирной таблице, а «Кьево» расположился на 11-й строчке, имея в активе 35 баллов.
В следующем туре подопечные Винченцо Монтеллы отправятся в Турин, где 10 марта сыграют с «Ювентусом», а команда из Вероны двумя днями позже примет «Эмполи».
Чемпионат Италии
27-й тур
Матч
Голы
Бакка 24 (1:0). де Гузман 43 (1:1 - пен.). Бакка 70 (2:1). Лападула 82 (3:1 - пен.).
Состав
Милан: Доннарумма, Романьоли, Де Шильо, Ванджони, Сапата, Деулофеу, Локателли (Лападула, 62), Соса, Бертолаччи, Сусо (Окампос, 35), Бакка (Куцка, 79)
Кьево: Соррентино, Цесар, Дайнелли, Качиаторе, Гобби, Кастро, Радованович, де Гузман (Кийине, 84), Бирса, Меджорини (Инглезе, 54)
Незабитые пенальти
Бакка (Милан), 45
Предупреждения:
Деулофеу, 33; Окампос, 90 - Цесар, 45
Судья:
Фабио Мареска (Италия)
Место и дата
04 марта 22:45, Сан-Сиро, Онлайн-трансляция