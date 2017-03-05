Карло Анчелотти: «Кельн» очень организованно действовал в обороне

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелоти прокомментировал победу над «Кельном» (3:0) в матче 23-го тура чемпионата Германии.

«Это была хорошая игра. Мы довольны, потому что это важный матч. В начале встречи у нас были определенные проблемы, поскольку «Кельн» очень организованно действовал в обороне. После гола Мартинеса мы получили больше свободного пространства. Во втором тайме мы показали хорошую игру», - приводит слова Анчелотти официальный сайт «Баварии».

Напомним, в составе победителей отличились Хави Мартинес, Хуан Бернат и Франк Рибери. «Бавария» набрала 56 очков и продолжает лидировать в чемпионате Германии. У «Кельна» 33 очка и седьмое место.