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Карло Анчелотти: «Кельн» очень организованно действовал в обороне

Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелоти прокомментировал победу над «Кельном» (3:0) в матче 23-го тура чемпионата Германии.

«Это была хорошая игра. Мы довольны, потому что это важный матч. В начале встречи у нас были определенные проблемы, поскольку «Кельн» очень организованно действовал в обороне. После гола Мартинеса мы получили больше свободного пространства. Во втором тайме мы показали хорошую игру», - приводит слова Анчелотти официальный сайт «Баварии».

Напомним, в составе победителей отличились Хави Мартинес, Хуан Бернат и Франк Рибери. «Бавария» набрала 56 очков и продолжает лидировать в чемпионате Германии. У «Кельна» 33 очка и седьмое место. 

Матч

Кёльн - Бавария - 0:3 (0:1)

Голы

Мартинес 25 (0:1). Бернат 48 (0:2). Рибери 89 (0:3).

Состав

Кёльн: Кесслер, Хайнц, Суботич, Соренсен (Маро, 56), Ольковски, Клеменс (Руднев, 63), Хёгер (Йоич, 73), Рауш, Цоллер, Осако, Модесте

Бавария: Нойер, Бернат, Лам, Мартинес, Алаба, Видаль (Киммих, 73), Алькантара, Коста (Рибери, 52), Левандовски, Мюллер, Коман (Рафинья, 82)

Предупреждения:

нет - Видаль, 34; Бернат, 79

Судья:

Йохен Дреес (Германия)

Место и дата

04 марта 17:30, Рейн Энерги, Онлайн-трансляция

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