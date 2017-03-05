Петер Штогер: Пропустив второй мяч, поняли, что мы не сможем навязать «Баварии» борьбу
Главный тренер «Кельна»
Петер Штогер прокомментировал поражение своей команды от «Баварии» в матче
23-го тура чемпионата Германии.
«Если ты хочешь, чтобы матч против «Баварии»
завершился положительно, то нужно реализовывать те несколько моментов, что
появляются по ходу встречи. К примеру, это касается удара головой Озако. Если
бы он забил, это не означало бы, что мы победим. Но у «Баварии»
появились бы проблемы. Тогда игра стала бы интереснее.
После того, как мы пропустили второй, стало ясно, что мы не
сможем навязать «Баварии» борьбу. Я доволен тем, что сегодня увидел.
Парни много бегали, были организованны, выкладывались на максимум. Это особенно
приятно ввиду того, что мы играли против «Баварии», - сказал Штегер
на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, в составе победителей отличились Хави Мартинес, Хуан Бернат и Франк Рибери. «Бавария» набрала 56 очков и продолжает лидировать в чемпионате Германии. У «Кельна» 33 очка и седьмое место.
Матч
Голы
Мартинес 25 (0:1). Бернат 48 (0:2). Рибери 89 (0:3).
Состав
Кёльн: Кесслер, Хайнц, Суботич, Соренсен (Маро, 56), Ольковски, Клеменс (Руднев, 63), Хёгер (Йоич, 73), Рауш, Цоллер, Осако, Модесте
Бавария: Нойер, Бернат, Лам, Мартинес, Алаба, Видаль (Киммих, 73), Алькантара, Коста (Рибери, 52), Левандовски, Мюллер, Коман (Рафинья, 82)
Предупреждения:
Судья:
Йохен Дреес (Германия)
Место и дата
04 марта 17:30, Рейн Энерги, Онлайн-трансляция