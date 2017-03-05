Петер Штогер: Пропустив второй мяч, поняли, что мы не сможем навязать «Баварии» борьбу

Главный тренер «Кельна» Петер Штогер прокомментировал поражение своей команды от «Баварии» в матче 23-го тура чемпионата Германии.

«Если ты хочешь, чтобы матч против «Баварии» завершился положительно, то нужно реализовывать те несколько моментов, что появляются по ходу встречи. К примеру, это касается удара головой Озако. Если бы он забил, это не означало бы, что мы победим. Но у «Баварии» появились бы проблемы. Тогда игра стала бы интереснее.

После того, как мы пропустили второй, стало ясно, что мы не сможем навязать «Баварии» борьбу. Я доволен тем, что сегодня увидел. Парни много бегали, были организованны, выкладывались на максимум. Это особенно приятно ввиду того, что мы играли против «Баварии», - сказал Штегер на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, в составе победителей отличились Хави Мартинес, Хуан Бернат и Франк Рибери. «Бавария» набрала 56 очков и продолжает лидировать в чемпионате Германии. У «Кельна» 33 очка и седьмое место.