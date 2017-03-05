Франк Рибери: Одержали очень важную победу перед матчем с «Арсеналом»

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери прокомментировал победу над «Кельном» (3:0) в матче 23-го тура чемпионата Германии.

«Это была важная победа. Сегодня мы играли хорошо. Мы должны продолжать в том же духе. Матч был тяжелым, но мы с самого начала играли хорошо. 3:0 в Кёльне это отличный результат. «Кёльн» - хорошая команда, они проводят хороший сезон. Эта победа важна ещё и потому, что во вторник мы играем с «Арсеналом», - приводит слова Рибери официальный сайт «Баварии».

В составе победителей отличились Хави Мартинес, Хуан Бернат и Франк Рибери. «Бавария» набрала 56 очков и продолжает лидировать в чемпионате Германии. У «Кельна» 33 очка и седьмое место.

Напомним, матч «Арсенал» - «Бавария» состоится во вторник, 7 марта и начнется в 22:45 по московскому времени.