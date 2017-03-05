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Франк Рибери: Одержали очень важную победу перед матчем с «Арсеналом»

Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери прокомментировал победу над «Кельном» (3:0) в матче 23-го тура чемпионата Германии.

«Это была важная победа. Сегодня мы играли хорошо. Мы должны продолжать в том же духе. Матч был тяжелым, но мы с самого начала играли хорошо. 3:0 в Кёльне это отличный результат. «Кёльн» - хорошая команда, они проводят хороший сезон. Эта победа важна ещё и потому, что во вторник мы играем с «Арсеналом», - приводит слова Рибери официальный сайт «Баварии». 

В составе победителей отличились Хави Мартинес, Хуан Бернат и Франк Рибери. «Бавария» набрала 56 очков и продолжает лидировать в чемпионате Германии. У «Кельна» 33 очка и седьмое место. 

Напомним, матч «Арсенал» - «Бавария» состоится во вторник, 7 марта и начнется в 22:45 по московскому времени.

Матч

Кёльн - Бавария - 0:3 (0:1)

Голы

Мартинес 25 (0:1). Бернат 48 (0:2). Рибери 89 (0:3).

Состав

Кёльн: Кесслер, Хайнц, Суботич, Соренсен (Маро, 56), Ольковски, Клеменс (Руднев, 63), Хёгер (Йоич, 73), Рауш, Цоллер, Осако, Модесте

Бавария: Нойер, Бернат, Лам, Мартинес, Алаба, Видаль (Киммих, 73), Алькантара, Коста (Рибери, 52), Левандовски, Мюллер, Коман (Рафинья, 82)

Предупреждения:

нет - Видаль, 34; Бернат, 79

Судья:

Йохен Дреес (Германия)

Место и дата

04 марта 17:30, Рейн Энерги, Онлайн-трансляция

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