МВД опровергло информацию о конфликте фанатов «Спартака» с жителями Краснодара
МВД по Краснодарскому краю опровергло информацию о конфликте болельщиков московского «Спартака» с
местными жителями, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«В полицию никакой информации о задержаниях не поступало, дубинки и
слезоточивый газ не применялись», - сказали в МВД.
Однако, в правоохранительных органах подтвердили один эпизод, произошедший между
местной жительницей и парой фанатов столичного клуба.
«Фанаты стали с ней пререкаться, подошли сотрудники правоохранительных
органов и пресекли развитие конфликта. Если и будет составлен протокол по
данному факту, то только, если девушка напишет заявление на данных
граждан», - добавил источник.
Ранее появилось видео, на котором болельщики «Спартака» якобы избивают
жителя города неславянской национальности.
Напомним, в воскресенье, 5 марта в рамках 18-го тура чемпионата России «Краснодар»
примет «Спартак». Начало встречи в 16:30 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Матч
Место и дата
05 марта 16:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция