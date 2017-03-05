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МВД опровергло информацию о конфликте фанатов «Спартака» с жителями Краснодара

Источник:  ТАССКомментарии

МВД по Краснодарскому краю опровергло информацию о конфликте болельщиков московского «Спартака» с местными жителями, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В полицию никакой информации о задержаниях не поступало, дубинки и слезоточивый газ не применялись», - сказали в МВД.

Однако, в правоохранительных органах подтвердили один эпизод, произошедший между местной жительницей и парой фанатов столичного клуба.

«Фанаты стали с ней пререкаться, подошли сотрудники правоохранительных органов и пресекли развитие конфликта. Если и будет составлен протокол по данному факту, то только, если девушка напишет заявление на данных граждан», - добавил источник.

Ранее появилось видео, на котором болельщики «Спартака» якобы избивают жителя города неславянской национальности.

Напомним, в воскресенье, 5 марта в рамках 18-го тура чемпионата России «Краснодар» примет «Спартак». Начало встречи в 16:30 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Матч

Краснодар - Спартак

Место и дата

05 марта 16:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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