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Алексей Лунин: Волевая ничья – это прежде всего упущенная победа

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Главный тренер «молодежки» «Спартака» Алексей Лунин прокомментировал ничью с «Краснодаром» в матче 18-го тура молодежного первенства России.

– Во встрече с краснодарцами мы дважды отыгрывались, - цитирует Лунина официальный сайт красно-белых. — Но, судя по тому, как она складывалась, спартаковцы должны были выигрывать. Поэтому для меня наша волевая ничья — это прежде всего упущенная победа.

 Сегодня в составе «Спартака» были несколько игроков из «Спартака-2» и основы — Селихов, Кутин, Хомуха.
– Я очень благодарен ребятам, которые сегодня усилили состав. Мы помогли им получить игровую практику, а они продемонстрировали довольно высокий уровень футбола. Спартаковская «вертикаль» работает!

 Что еще порадовало вас сегодня?
– Конечно, замечательная атмосфера, созданная многочисленными болельщиками «Спартака». Хочу сказать за это огромное спасибо! Ваша поддержка очень важна для молодых футболистов.

 Соперник бросил в бой Жоаозиньо...
– Усиление составов обеих команд только добавило игре красок, повысило уровень противостояния в и без того важном матче. Было интересно!

Матч

Краснодар (мол) - Спартак (мол) - 2:2 (0:0)

Место и дата

04 марта 14:00, Академия «Краснодар», Онлайн-трансляция

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