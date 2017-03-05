Алексей Лунин: Волевая ничья – это прежде всего упущенная победа
Главный тренер «молодежки»
«Спартака» Алексей Лунин прокомментировал ничью с «Краснодаром» в матче 18-го
тура молодежного первенства России.
– Во встрече с краснодарцами мы дважды отыгрывались, - цитирует Лунина официальный сайт красно-белых. — Но, судя по тому, как она складывалась, спартаковцы должны были
выигрывать. Поэтому для меня наша волевая ничья — это прежде всего упущенная
победа.
– Сегодня в составе
«Спартака» были несколько игроков из «Спартака-2» и основы — Селихов, Кутин,
Хомуха.
– Я очень благодарен ребятам, которые сегодня усилили состав. Мы помогли им получить игровую практику, а они продемонстрировали довольно высокий уровень футбола. Спартаковская «вертикаль» работает!
– Что еще порадовало
вас сегодня?
– Конечно, замечательная атмосфера, созданная многочисленными болельщиками «Спартака». Хочу сказать за это огромное спасибо! Ваша поддержка очень важна для молодых футболистов.
– Соперник бросил в
бой Жоаозиньо...
– Усиление составов обеих команд только добавило игре красок, повысило уровень противостояния в и без того важном матче. Было интересно!
Матч
Краснодар (мол) - Спартак (мол) - 2:2 (0:0)
Место и дата
04 марта 14:00, Академия «Краснодар», Онлайн-трансляция