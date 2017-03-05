Белью победил Хэя техническим нокаутом в 11-м раунде (видео)

Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC британец Тони Белью победил бывшего чемпиона мира в двух весовых категориях соотечественника Дэвида Хэя.

12-раундовый бой для 36-летнего Хэя завершился техническим нокаутом в 11-м раунде. В предпоследнем раунде поединка Хэй побывал в нокдауне, выпав за канаты. Он успел встать на ноги и был готов продолжить поединок, но вмешались его секунданты, выбросив белое полотенце, после чего судья остановил бой.

Tony Bellew bat David Haye par jet de l'éponge. Ce combat restera dans les mémoires. #lequipeBOXE pic.twitter.com/4ir9D60m4T — la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) 4 марта 2017 г.

Таким образом, теперь на счету 34-летнего Белью 29 победу (19 нокаутом) и 2 поражения. На счету Хэя 28 побед (26 нокаутом) и 3 поражения