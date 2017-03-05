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Белью победил Хэя техническим нокаутом в 11-м раунде (видео)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC британец Тони Белью победил бывшего чемпиона мира в двух весовых категориях соотечественника Дэвида Хэя.

12-раундовый бой для 36-летнего Хэя завершился техническим нокаутом в 11-м раунде. В предпоследнем раунде поединка Хэй побывал в нокдауне, выпав за канаты. Он успел встать на ноги и был готов продолжить поединок, но вмешались его секунданты, выбросив белое полотенце, после чего судья остановил бой. 

Таким образом, теперь на счету 34-летнего Белью 29 победу (19 нокаутом) и 2 поражения. На счету Хэя 28 побед (26 нокаутом) и 3 поражения

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