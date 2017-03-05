«Порту» забил семь безответных мячей в ворота «Насьонала»

В матче 24-го тура чемпионата Португалии «Порту» на своем поле разгромил «Насьонал» со счетом 7:0.

В составе победителей по дублю оформили Франсиско Соареш и Андре Силва, а также по одному мячу забили Ясин Браими и Мигель Лаюн.

«Порту» с 59-ю очками поднялся на первое место, опережая «Спортинг», у которого игра в запасе, на одно очко, а «Насьонал» расположился на 17-й строчке, имея в активе 16 баллов.

В следующем туре «драконы» 10 марта на выезде сыграют с «Арокой», а команда из Фуншала 12 марта примет «Пасуш де Феррейра».