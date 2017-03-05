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«Бенфика» обыграла «Фейренсе» и вернулась в лидеры чемпионата Португалии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 24-го тура чемпионата Португалии «Фейренсе» на своем поле уступил «Бенфике» со счетом 0:1.

Единственный мяч в составе победителей забил Пицци на 42-й минуте первого тайма.

«Бенфика» с 60-ю очками вернулась в лидеры турнирной таблицы, опережая «Порту» на одно очко, а «Фейренсе» расположился на 13-й строчке, имея в активе 26 баллов.

В следующем туре команда из Лиссабона 13 марта примет «Белененсеш» , а подопечные Жозе Моты двумя днями ранее сыграют с «Сетубалом».

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