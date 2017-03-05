«Бенфика» обыграла «Фейренсе» и вернулась в лидеры чемпионата Португалии
В матче 24-го тура чемпионата Португалии «Фейренсе» на своем
поле уступил «Бенфике» со счетом 0:1.
Единственный мяч в составе победителей забил Пицци на 42-й
минуте первого тайма.
«Бенфика» с 60-ю очками вернулась в лидеры турнирной
таблицы, опережая «Порту» на одно очко, а «Фейренсе» расположился на 13-й
строчке, имея в активе 26 баллов.
В следующем туре команда из Лиссабона 13 марта примет «Белененсеш»
, а подопечные Жозе Моты двумя днями ранее сыграют с «Сетубалом».
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