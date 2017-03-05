КМ. Пхенчхан. Женская эстафета. Начало текстовой трансляции в 10:30 (мск)

Сегодня, 5 марта в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону в Пхенчхане пройдет эстафетная гонка у женщин.

В каждой сборной - по четыре стреляющей лыжнице, каждой из которой предстоит преодолеть шесть километров с двумя огневыми рубежами.

Начало эстафеты в 10:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этой гонки.

В составе сборной России выступят: Татьяна Акимова, Светлана Миронова, Ирина Старых и Ирина Услугина.