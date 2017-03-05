КМ. Пхенчхан. Мужская эстафета. Начало текстовой трансляции в 13:45 (мск)
Сегодня, 5 марта в рамках седьмого
этапа Кубка мира по биатлону в Пхенчхане пройдет эстафетная гонка у мужчин.
В каждой сборной по четыре стреляющих лыжника, каждому из которых предстоит преодолеть 7,5 километра с двумя огневыми рубежами.
Начало эстафеты в 13:45 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этой гонки.
В составе сборной России выступят: Максим Цветков, Евгений Гараничев, Антон Бабиков и Антон Шипулин.
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