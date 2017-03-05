КМ. Пхенчхан. Мужская эстафета. Начало текстовой трансляции в 13:45 (мск)

Сегодня, 5 марта в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону в Пхенчхане пройдет эстафетная гонка у мужчин.

В каждой сборной по четыре стреляющих лыжника, каждому из которых предстоит преодолеть 7,5 километра с двумя огневыми рубежами.

Начало эстафеты в 13:45 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этой гонки.

В составе сборной России выступят: Максим Цветков, Евгений Гараничев, Антон Бабиков и Антон Шипулин.