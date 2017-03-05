«Урал» – «Амкар». Начало текстовой трансляции в 11:30 (мск)

В матче 18-го тура чемпионата России по футболу «Урал» сыграет с «Амкаром».

Встреча пройдет на «СКБ-Банк Арене» в Екатеринбурге и начнется в 11:30 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

«Амкар» с 27-ю очками занимает седьмое место в турнирной таблице, а «Урал» расположился в зоне вылета на 14-й строчке, имея в активе 14 баллов.

Напомним, в матче первого круга нынешнего сезона РФПЛ победу одержал пермский клуб со счетом 1:0.

Чемпионат России

18-й тур