«Урал» – «Амкар». Начало текстовой трансляции в 11:30 (мск)
В матче 18-го тура чемпионата России по футболу «Урал» сыграет с «Амкаром».
Встреча пройдет на «СКБ-Банк Арене» в Екатеринбурге и начнется в 11:30 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
«Амкар» с 27-ю очками занимает седьмое место в турнирной таблице, а «Урал» расположился в зоне вылета на 14-й строчке, имея в активе 14 баллов.
Напомним, в матче первого круга нынешнего сезона РФПЛ победу одержал пермский клуб со счетом 1:0.
Чемпионат России
18-й тур
Матч
Место и дата
05 марта 11:30, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически