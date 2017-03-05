«Крылья Советов» – «Локомотив». Начало текстовой трансляции в 14:00 (мск)
В матче 18-го тура
чемпионата России по футболу «Крылья Советов» сыграет с «Локомотивом».
Встреча пройдет на стадионе «Нефтяник» в Уфе и начнется в
14:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого
противостояния.
«Уфа» с 25-ю очками занимает восьмое место в турнирной
таблице, а «Локомотив» расположился на 10-й строчке, имея в активе на два балла
меньше.
Напомним, команды уже встречались в рамках первого круга
текущего сезона РФПЛ, тогда матч закончился нулевой ничьей.
Чемпионат России
18-й тур
Матч
Место и дата
05 марта 14:00, Нефтяник, Текстовая трансляция
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