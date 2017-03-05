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«Краснодар» – «Спартак». Начало текстовой трансляции в 16:30 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 18-го тура чемпионата России по футболу «Краснодар» сыграет с «Спартаком».

Встреча пройдет в Краснодаре и начнется в 16:30 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

«Спартак» с 40 очками лидирует в турнирной таблице, а «Краснодар» расположился на шестой строчке, имея в активе 28 баллов.

Напомним, команды уже встречались в рамках первого круга текущего сезона РФПЛ, тогда матч закончился победой красно-белых со счетом 2:0.

Чемпионат России
18-й тур

Матч

Краснодар - Спартак

Место и дата

05 марта 16:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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