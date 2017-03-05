«Краснодар» – «Спартак». Начало текстовой трансляции в 16:30 (мск)
В матче 18-го тура
чемпионата России по футболу «Краснодар» сыграет с «Спартаком».
Встреча пройдет в Краснодаре и начнется в 16:30 по
московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
«Спартак» с 40 очками лидирует в турнирной таблице, а «Краснодар»
расположился на шестой строчке, имея в активе 28 баллов.
Напомним, команды уже встречались в рамках первого круга
текущего сезона РФПЛ, тогда матч закончился победой красно-белых со счетом 2:0.
Чемпионат России
18-й тур
Матч
Место и дата
05 марта 16:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция
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