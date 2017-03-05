«Терек» – «Уфа». Начало текстовой трансляции в 19:00 (мск)
В матче 18-го тура
чемпионата России по футболу «Терек» сыграет с «Уфой».
Встреча пройдет на «Ахмат-Арене» в Грозном и начнется в 19:00
по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
«Терек» с 28-ю очками занимает четвертое место в турнирной
таблице, а «Уфа» расположилась на восьмой строчке, имея в активе 25 баллов.
Напомним, команды уже встречались в рамках первого круга
текущего сезона РФПЛ, тогда матч закончился победой грозненской команды со
счетом 3:1.
Чемпионат России
18-й тур
Матч
Место и дата
05 марта 19:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция
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