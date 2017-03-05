«Терек» – «Уфа». Начало текстовой трансляции в 19:00 (мск)

В матче 18-го тура чемпионата России по футболу «Терек» сыграет с «Уфой».

Встреча пройдет на «Ахмат-Арене» в Грозном и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

«Терек» с 28-ю очками занимает четвертое место в турнирной таблице, а «Уфа» расположилась на восьмой строчке, имея в активе 25 баллов.

Напомним, команды уже встречались в рамках первого круга текущего сезона РФПЛ, тогда матч закончился победой грозненской команды со счетом 3:1.

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18-й тур