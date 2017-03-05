Шон Портер встретится с Андре Берто

Официально объявлено о проведении боя между 29-летним Шоном Портером и 33-летним Андре Берто. Поединок пройдет 22 апреля нынешнего года в Нью-Йорке.

Напомним, Шон Портер является бывшим чемпионом мира в полусреднем весе по версии IBF. Свой последний на данный момент бой Шон Портер провел 25 июня 2016 года, когда решением судей уступил Киту Турману в битве за титул чемпиона мира по версии WBA.

Что касается Андре Берто, то со времен поражения от Флойда Мейвезера в последнем поединке американца в сентябре 2015 года он провел всего один бой: 30 апреля 2016 года Берто победил Виктора Ортиса. Американец является бывшим чемпионом мира в полусреднем весе по версии WBC.