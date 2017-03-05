Фонфара нокаутировал Доусона, Эггингтон – Малиньяджи, а Селби – Гаго

В ночь с субботы на воскресенье прошли несколько боксерских поединков.

В США состоялся 10-раундовый бой в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между экс-чемпионом из США Чедом Доусоном и бывшим претендентом из Польши Анджеем Фонфарой завершился досрочной победой поляка в финальном раунде.

В рамках этого же вечера состоялся 12-раундовый бой в первом среднем весе (до 69,9 кг) между американцем Эриксоном Лубином и мексиканцем Хорхе Котой. Победу нокаутом в четвертом раунде одержал Лубин.

В Англии прошел бой за титул интернационального чемпиона по версии WBС в полусреднем весе (до 66,7 кг) между экс-чемпионом мира американцем Полом Малиньяджи и британцем Сэмом Эггингтоном. Местный боксер одержал победу в восьмом раунде.

Чуть ранее на этом же боксерском вечере обладатель титула чемпиона мира по версии IBF в полулёгком весе (до 57,2 кг) британец Ли Селби отметился досрочной победой в нетитульном поединке против венгра Андони Гаго.