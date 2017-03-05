«Тампа» обыграла «Баффало», Василевский признан первой звездой встречи

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа» в серии буллитов обыграла «Баффало» со счетом 2:1.

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. У хозяев льда отличился Райан О'Райлли, а у гостей –Тайлер Джонсон. Овертайм также победителя не выявил. В серии буллитов точнее оказались гости.

Российский голкипер команды из Тампы Андрей Василевский отразил 31 из 32 бросков по своим воротам, а также сохранил ворота в неприкосновенности в серии буллитов и был признан первой звездой встречи. Его одноклубник и соотечественник форвард Никита Кучеров провел на льду 21 минуту 37 секунд и отдал одну результативную передачу.

«Тампа» с 68-ю очками занимает 11-е место в Восточной конференции, а «Баффало» в ней же расположился на 13-й строчке, имея в активе 66 баллов.

В следующем туре «лайтнинг» 7 марта примет «Рейнджерс», а «сэйбрз» днем ранее сыграет с «Питтсбургом».

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