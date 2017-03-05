«Тампа» обыграла «Баффало», Василевский признан первой звездой встречи
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа» в серии буллитов
обыграла «Баффало» со счетом 2:1.
Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. У хозяев
льда отличился Райан О'Райлли, а у гостей –Тайлер Джонсон. Овертайм также
победителя не выявил. В серии буллитов точнее оказались гости.
Российский голкипер команды из Тампы Андрей Василевский
отразил 31 из 32 бросков по своим воротам, а также сохранил ворота в
неприкосновенности в серии буллитов и был признан первой звездой встречи. Его
одноклубник и соотечественник форвард Никита Кучеров провел на льду 21 минуту
37 секунд и отдал одну результативную передачу.
«Тампа» с 68-ю очками занимает 11-е место в Восточной
конференции, а «Баффало» в ней же расположился на 13-й строчке, имея в активе
66 баллов.
В следующем туре «лайтнинг» 7 марта примет «Рейнджерс», а «сэйбрз»
днем ранее сыграет с «Питтсбургом».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Баффало - Тампа-Бэй - 1:2 Б. (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы:
О'Райлли Р. (Ристолайнен, Айкел), 19:48 (1:0). Джонсон (Хедман, Кучеров), 22:37 (1:1).
Победный буллит:
Кучеров - 1:2.
Место и дата
05 марта 03:00, Эйч-Эс-Би-Си Арена, Онлайн-трансляция