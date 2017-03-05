15 сэйвов Худобина помогли «Бостону» обыграть «Нью-Джерси»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон» на домашнем льду обыграл «Нью-Джерси» со счетом 3:2.

В составе победителей голами отличился Тори Круг, Брэндон Карло и Райан Спунер, а у гостей шайбы забросили Деванте Смит-Пелли и Кайл Палмьери.

Российский голкипер хозяев льда Антон Худобин отразил 15 из 17 бросков по своим воротам.

«Бостон» с 74 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, а «Нью-Джерси» в ней же расположился на 14-й строчке, имея в активе 62 балла.

В следующем матче «Брюинз» 7 марта на выезед сыграет с «Оттавой», а «дьяволы» днем ранее примут «Коламбус».

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