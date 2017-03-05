Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Эстафета. Женщины
Биатлон  Эстафета. Мужчины
Футбол  Краснодар- : -Спартак
Футбол  Урал- : -Амкар
Футбол  Крылья Советов- : -Локомотив
Футбол  Терек- : -Уфа
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

15 сэйвов Худобина помогли «Бостону» обыграть «Нью-Джерси»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон» на домашнем льду обыграл «Нью-Джерси» со счетом 3:2.

В составе победителей голами отличился Тори Круг, Брэндон Карло и Райан Спунер, а у гостей шайбы забросили Деванте Смит-Пелли и Кайл Палмьери.

Российский голкипер хозяев льда Антон Худобин отразил 15 из 17 бросков по своим воротам.

«Бостон» с 74 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, а «Нью-Джерси» в ней же расположился на 14-й строчке, имея в активе 62 балла.

В следующем матче «Брюинз» 7 марта на выезед сыграет с «Оттавой», а «дьяволы» днем ранее примут «Коламбус».

НХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Бостон - Нью-Джерси - 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)

Голы:

Крюг (Бержерон, Пастрняк), 27:06 (1:0). Смит-Пелли (Палмиери, Сантини), 31:48 (1:1). Карло (Бержерон, Бэкес), 38:25 (2:1). Палмиери (Холл), 45:51 (2:2). Спунер (Стэффорд, Ватрано), 48:18 (3:2).

Место и дата

05 марта 03:00, Ти Ди Гарден, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Вашингтон» обыграл «Филадельфию», благодаря шайбе Орлова и передачи ОвечкинаВ матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» на домашнем льду в овертайме обыграл «Филадельфию» со счетом 2:1.«Тампа» обыграла «Баффало», Василевский признан первой звездой встречи«Тампа» обыграла «Баффало», Василевский признан первой звездой встречиВ матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа» в серии буллитов обыграла «Баффало» со счетом 2:1.НХЛ.»Лос-Анджелес» – «Ванкувер», «Эдмонтон» – «Детройт» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Национальной хоккей лиге.Овечкин поработал разносчиком пиццы. А американка Татьяна его не узнала! (видео)Овечкин поработал разносчиком пиццы. А американка Татьяна его не узнала! (видео)Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин доставлял в столице США пиццу простым американцам. И вдруг оказалось, его знают не все.Кэри Прайс: Есть чувство, что «Монреаль» на подъеме, ощущаем прилив энергииГолкипер «Монреаля» Кэри Прайс рассказал о том, как изменила атмосфера в команде с приходом нового главного тренера Клода Жюльена.Билл Питерс: Лэк – на 60-м месте по отраженным броскам, у нас есть голкипер сильнее егоГлавный тренер «Каролины» Билл Питерс раскритиковал игру голкипера Эдди Лэка.Евгений Малкин: Я забил 28 голов, и 20 из них – с передач КесселаФорвард «Питтсбурга» Евгений Малкин после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой-Бэй» (5:2) отметил своего партнера Фила Кессела.Малкин: Новости по Олимпиаде держат в секрете. Из офиса НХЛ мне не звонилиМалкин: Новости по Олимпиаде держат в секрете. Из офиса НХЛ мне не звонилиЕвгений Малкин, который провел свой 700-й матч в НХЛ, дал эксклюзивное интервью «Советскому спорту».Клод Жюльен: Мы подтянули оборону и выиграли четыре матча, теперь занимаемся атакойГлавный тренер «Монреаля» Клод Жюльен рассказал об изменениях, которые помогли команде одержать четыре победы подряд.Малкин признан первой звездой дня в НХЛФорвард «Питтсбурга» Евгений Малкин назван лучшим игроком НХЛ в пятницу.«Чикаго» вызвал Гласса из фарм-клубаГолкипер «Рокфорда» Джефф Гласс вызван в «Чикаго» в связи с травмой Скотта Дарлинга.Кучеров попал под сокрушительный силовой прием в матче против Малкина (видео)Кучеров попал под сокрушительный силовой прием в матче против Малкина (видео)А ведь он мог получить травму. Очень мощно силовик «Питтсбурга» Крис Куниц впечатал в борт российского нападающего.«Торонто» проиграл «Анахайму», Зайцев сделал голевую передачу«Торонто» потерпел поражение от «Анахайма» (2:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.НХЛ. «Сент-Луис» уступил «Виннипегу», «Анахайм» обыграл «Торонто» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Национальной хоккейной лиге.Отмена боя Нурмагомедов – Фергюсон и дубль Малкина в 700-м матче. Главные новости утраОтмена боя Нурмагомедов – Фергюсон и дубль Малкина в 700-м матче. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра субботы.Шайба Панарина спасла «Чикаго» от поражения в матче с «Айлендерс»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго» на домашнем льду в серии буллитов обыграл «Айлендерс» со счетом 2:1Б.Видео дня: Дубль Малкина в своем 700-м матче за «Питтсбург»Российский форвард «Питтсбурга» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы».Три очка Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Тампу»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» на домашнем льду одержал волевую победу над «Тампой» со счетом 5:2.Алексей Жамнов: Если поедем в Северную Америку, то на последней неделе регулярного чемпионата НХЛГлава скаутской службы сборной России Алексей Жамнов рассказал о возможной поездки в Северную Америку на переговоры с игроками НХЛ, которые смогут сыграть на чемпионате мира в Кельне и Париже.Пи Кей Саббэн: На меня нахлынули воспоминания, и я расчувствовалсяЗащитник «Нэшвилла» Пи Кей Саббэн рассказал о своих впечатлениях после гостевого матча регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (1:2), который стал для него первым в Centre Bell после обмена из «Канадиенс».
Главные новости
Бокс
Кит Турман раздельным решением судей победил Дэнни Гарсию
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Филадельфию», благодаря шайбе Орлова и передачи Овечкина
Хоккей
15 сэйвов Худобина помогли «Бостону» обыграть «Нью-Джерси»
Хоккей
«Тампа» обыграла «Баффало», Василевский признан первой звездой встречи
Бокс
Белью победил Хэя техническим нокаутом в 11-м раунде (видео)
Футбол
МВД опровергло информацию о конфликте фанатов «Спартака» с жителями Краснодара
Футбол
Дубль Бакки принес победу «Милану» в матче с «Кьево»
Футбол
«Барселона» разгромила «Сельту», забив пять безответных мячей
Футбол
Болельщики «Спартака» напали на жителей Краснодара (видео)
Футбол
«Ницца» на выезде обыграла «Дижон» и делит лидерство с «Монако» и «ПСЖ»
все новости
Нью-Джерси
Нью-Джерсикалендарьстатистика
Бостон
Бостонкалендарьстатистика
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости