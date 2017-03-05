15 сэйвов Худобина помогли «Бостону» обыграть «Нью-Джерси»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон» на домашнем льду
обыграл «Нью-Джерси» со счетом 3:2.
В составе победителей голами отличился Тори Круг, Брэндон
Карло и Райан Спунер, а у гостей шайбы забросили Деванте Смит-Пелли и Кайл
Палмьери.
Российский голкипер хозяев льда Антон Худобин отразил 15 из
17 бросков по своим воротам.
«Бостон» с 74 очками занимает седьмое место в Восточной
конференции, а «Нью-Джерси» в ней же расположился на 14-й строчке, имея в
активе 62 балла.
В следующем матче «Брюинз» 7 марта на выезед сыграет с «Оттавой»,
а «дьяволы» днем ранее примут «Коламбус».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Бостон - Нью-Джерси - 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)
Голы:
Крюг (Бержерон, Пастрняк), 27:06 (1:0). Смит-Пелли (Палмиери, Сантини), 31:48 (1:1). Карло (Бержерон, Бэкес), 38:25 (2:1). Палмиери (Холл), 45:51 (2:2). Спунер (Стэффорд, Ватрано), 48:18 (3:2).
Место и дата
05 марта 03:00, Ти Ди Гарден, Онлайн-трансляция