«Вашингтон» обыграл «Филадельфию», благодаря шайбе Орлова и передачи Овечкина

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» на домашнем льду в овертайме обыграл «Филадельфию» со счетом 2:1.

У гостей единственную шайбу забросил Шон Кутюрье, а у победителей встречи голами отметились Дмитрий Орлов и Николас Бекстрем, забивший в овертайме с передачи Александра Овечкина.

«Вашингтон» с 95-ю очками лидирует в Восточной конференции, а «Филадельфия» в ней же расположилась на 12-й строчке, имея в активе 68 баллов.

В следующем матче «кэпиталз» 7 марта примет «Даллас», а «флайерз» на следующий день на выезде сыграет с «Баффало».

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