«Вашингтон» обыграл «Филадельфию», благодаря шайбе Орлова и передачи Овечкина
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» на домашнем
льду в овертайме обыграл «Филадельфию» со счетом 2:1.
У гостей единственную шайбу забросил Шон Кутюрье, а у победителей
встречи голами отметились Дмитрий Орлов и Николас Бекстрем, забивший в
овертайме с передачи Александра Овечкина.
«Вашингтон» с 95-ю очками лидирует в Восточной конференции,
а «Филадельфия» в ней же расположилась на 12-й строчке, имея в активе 68
баллов.
В следующем матче «кэпиталз» 7 марта примет «Даллас», а «флайерз»
на следующий день на выезде сыграет с «Баффало».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Вашингтон - Филадельфия - 2:1 О.Т. (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)
Голы:
Кутюрье (Рид, Казинс), 41:19 (0:1). Орлов (Нисканен), 42:40 (1:1). Бэкстрём (Овечкин, Шаттенкирк), 63:25 (2:1).
Место и дата
05 марта 03:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция