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«Вашингтон» обыграл «Филадельфию», благодаря шайбе Орлова и передачи Овечкина

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» на домашнем льду в овертайме обыграл «Филадельфию» со счетом 2:1.

У гостей единственную шайбу забросил Шон Кутюрье, а у победителей встречи голами отметились Дмитрий Орлов и Николас Бекстрем, забивший в овертайме с передачи Александра Овечкина.

«Вашингтон» с 95-ю очками лидирует в Восточной конференции, а «Филадельфия» в ней же расположилась на 12-й строчке, имея в активе 68 баллов.

В следующем матче «кэпиталз» 7 марта примет «Даллас», а «флайерз» на следующий день на выезде сыграет с «Баффало».

НХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Вашингтон - Филадельфия - 2:1 О.Т. (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)

Голы:

Кутюрье (Рид, Казинс), 41:19 (0:1). Орлов (Нисканен), 42:40 (1:1). Бэкстрём (Овечкин, Шаттенкирк), 63:25 (2:1).

Место и дата

05 марта 03:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция

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