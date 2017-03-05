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Кит Турман раздельным решением судей победил Дэнни Гарсию

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Кит Турман раздельным решением судей победил Дэнни Гарсию

Американский боксер полусреднего веса Кит Турман в Нью-Йорке в титульном поединке победил соотечественника Дэнни Гарсию.

Бой был рассчитан на 12 раундов и продлился всю дистанцию. По итогам поединка двое судей отдали победу Турману – 116-112 и 115-113. Третий судья посчитал, что сильнее был Гарсия – 115-113.

Таким образом, Турман объединил титулы чемпиона мира по  версиям WBA и WBC. На его счету теперь 28 побед (22 досрочно) и ни одного поражения. Гарсия же впервые проиграл. До этого боя на его счету было 33 победы (19 досрочно).

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