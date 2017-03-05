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Крупнейшая победа «Порту» в 21-м веке, шайба Орлова и 31 сэйв Василевского в НХЛ. Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра воскресенья.

1. Российская прыгунья в длину Дарья Клишина вышла в финал чемпионата Европы по легкой атлетике в помещении. 

2. В центральном матче 27-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» без труда обыграл лондонский «Арсенал».

3.  «Барселона» разгромила «Сельту», забив пять безответных мячей.

4. А вот футболисты «Порту» забили сразу семь безответных мячей «Насьоналю», для «драконов» эта победа стала самой крупной в 21-м веке, в последний раз команда из одноименного города одерживала подобную победу в далеком 1999 году.

5.  Дубль Карлоса Бакки принес «Милану» победу в матче с «Кьево».

6. «Ницца» взяла верх в матче с «Дижоном» и теперь делит лидерство с «Монако» и ПСЖ». 

7. В ночь с субботы на воскресенье в НХЛ прошло 10 матчей, в которых российские хоккеисты набрали пять очков.

8.  «Тампа-Бэй» обыграла «Баффало», российский голкипер Андрей Василевский признан первой звездой встречи, а его одноклубник Никита Кучеров отдал результативную передачу.

9. Шайба Дмитрия Орлова и передача Александра Овечкина помогли «Вашингтону» в овертайме обыграть «Филадельфию».

10. Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC британец Тони Белью победил бывшего чемпиона мира в двух весовых категориях соотечественника Дэвида Хэя. 

Цитата дня: «В матче ЦСКА и «Зенита» мы увидели гроссмейстерскую ничью», - Александр Бубнов.

Видео дня: Александр Овечкин поработал разносчиком пиццы

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