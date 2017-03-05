Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Эстафета. Женщины
Биатлон  Эстафета. Мужчины
Футбол  Краснодар- : -Спартак
Футбол  Урал- : -Амкар
Футбол  Крылья Советов- : -Локомотив
Футбол  Терек- : -Уфа
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Цуренко стала победительницей турнира в Акапулько

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Украинка Леся Цуренко стала победительницей теннисного турнира в мексиканском Акапулько.

В финале Цуренко обыграла вторую ракетку соревнований француженку Кристину Младенович со счетом 6:1, 7:5. Теннисистки провели на корте 1 час 21 минуту.

Для 27-летней спортсменки этот титул стал третьим в карьере на турнирах WTA в одиночном разряде.

Акапулько (Мексика)

Турнир WTA 

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Леся Цуренко (Украина, 7) - Кристина Младенович (Франция, 2) - 6:1, 7:5

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Цуренко и Младенович вышли в финал турнира в АкапулькоСтали известны финалисты турнира WTA Abierto Mexicano TELCEL в Акапулько.Младенович и Цуренко вышли в полуфинал турнира в АкапулькоОпределились полуфиналисты турнира WTA Abierto Mexicano TELCEL в Акапулько.Шамиль Тарпищев: Думаю, Шарапова получит wild card на Roland GarrosПрезидент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова получил wild card на турнире «Большого шлема» Roland Garros в Париже.Представитель Федерации тенниса Франции: Не могу сказать, получит ли Шарапова wild cardПредставитель Федерации тенниса Франции (FFT) Николя Беделен высказался о возможном участии российской теннисистки Марии Шараповой в «Ролан Гаррос», отметив, что окончательное решение будет принято в мае.Калинская выбыла из борьбы на турнире в Куала-Лумпуре173-я ракетка мира Анна Калинская завершила выступление на турнире WTA Alya WTA Malaysian Open в Куала-Лумпуре.Моника Пуиг: Моя цель – играть лучше с каждым матчем и не чувствовать напряжения42-я ракетка мира Моника Пуиг рассказала о победе над Даниэлой Хантуховой из Словакии (6:4, 6:4) во втором круге турнира Abierto Mexicano Telcel в Акапулько.Свитолина снялась с турнира в Куала-ЛумпуреДесятая ракетка мира Элина Свитолина снялась с турнира Alya WTA Malaysian Open в Куала-Лумпуре, на котором она была посеяна под первым номером.Энди Маррэй: Не уверен в том, что Шарапова должна получать wild card на Уимблдон. После дисквалификации нужно больше работатьПервая ракетка мира Энди Маррэй полагает, что теннисистам, отбывшим дисквалификацию за применение допинга, не нужно помогать набирать рейтинг после возвращения в тур.Шарапова получила wild card в РимеРоссийская теннисистка Мария Шарапова получила wild card на турнире Internazionali BNL D'Italia в Риме, сообщили организаторы в твиттере.Калинская обыграла Гарсию на старте турнира в Куала-ЛумпуреРоссийская теннисистка Анна Калинская взяла верх над француженку Каролин Гарсией в первом круге турнира в Куала-Лумпуре (Малайзия), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.Шарапова на «Оскаре». Итоги теннисной неделиШарапова на «Оскаре». Итоги теннисной неделиОбзор теннисной недели – от «Советского спорта».Кузнецова сохранила восьмое место в рейтинге WTAНа официальном сайте WTA опубликован обновленный рейтинг.Бабош обыграла Шафаржову и стала победительницей турнира в БудапештеФинальный матч турнира WTA в Будапеште (Венгрия) между венгеркой Тимее Бабош и чешкой Люси Шафаржовой завершился победой венгерской теннисистки. Итоговый счет матча - 6:7 (4:7), 6:4, 6:3 в пользу Бабош.Калинская обыграла Якупович в финале квалификации турнира в Куала-ЛумпуреРоссийская теннисистка Анна Калинская в финале квалификации турнира в Куала-Лумпуре взяла верх над Далилой Якупович.Свитолина обыграла Возняцки и стала победительницей турнира в ДубаеФинальный матч турнира WTA в Дубае (ОАЭ) между украинкой Элиной Свитолиной и датчанкой Каролин Возняцки завершился победой украинской теннисистки. Итоговый счет матча - 6:4, 6:2.Кербер и Возняцки вышли в полуфинал в ДубаеВторая ракетка мира Анжелик Кербер одержала победу над Аной Конюх из Хорватии (6:3, 6:2) в четвертьфинале турнира WTA Dubai Duty Free Tennis Championship в Дубае.Хромачева уступила Викмайер во втором круге турнира в БудапештеРоссийская теннисистка Ирина Хромачева проиграла бельгийке Янине Викмайер во втором круге турнира в Будапеште.Веснина и Макарова вышли в полуфинал турнира в Дубае в парном разрядеРоссийские теннисистки Елена Веснина и Екатерина Макарова в рамках четвертьфинала турнира в Дубае в парном разряде обыграли Габриэлу Дабровски из Канады и представительницу Латвии Елену Остапенко.Агнешка Радванска: Шарапова будет очень опасной соперницей после возвращенияПольская теннисистка Агнешка Радванска считает, что россиянка Мария Шарапова будет опасной соперницей сразу после возвращения.Веснина проиграла Конюх в третьем круге турнира в ДубаеРоссиянка Елена Веснина не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Дубае.
Главные новости
Футбол
Крупнейшая победа «Порту» в 21-м веке, шайба Орлова и 31 сэйв Василевского в НХЛ. Главные новости утра
Теннис
Надаль проиграл Куэрри в финале турнира в Акапулько
Футбол
Константин Генич: ЦСКА и «Зенит» в следующих матчах покажут совсем другой футбол
Бокс
Кит Турман раздельным решением судей победил Дэнни Гарсию
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Филадельфию», благодаря шайбе Орлова и передачи Овечкина
Хоккей
15 сэйвов Худобина помогли «Бостону» обыграть «Нью-Джерси»
Хоккей
«Тампа» обыграла «Баффало», Василевский признан первой звездой встречи
Бокс
Белью победил Хэя техническим нокаутом в 11-м раунде (видео)
Футбол
МВД опровергло информацию о конфликте фанатов «Спартака» с жителями Краснодара
Футбол
Дубль Бакки принес победу «Милану» в матче с «Кьево»
все новости
Кристина Младенович
Кристина Младеновичвсе новости
Леся Цуренко
Леся Цуренковсе новости
WTA Tour
WTA Tour