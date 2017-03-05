Цуренко стала победительницей турнира в Акапулько
Украинка Леся Цуренко стала победительницей теннисного турнира в мексиканском Акапулько.
В финале Цуренко обыграла вторую ракетку соревнований француженку Кристину Младенович со счетом 6:1, 7:5. Теннисистки провели на корте 1 час 21 минуту.
Для 27-летней спортсменки этот титул стал третьим в карьере на турнирах WTA в одиночном разряде.
Акапулько (Мексика)
Турнир WTA
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Леся Цуренко (Украина, 7) - Кристина Младенович (Франция, 2) - 6:1, 7:5
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически